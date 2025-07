EE. UU. investigará supuestas “prácticas discriminatorias” en Universidad de Duke

La Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento inició la pesquisa luego de recibir denuncias sobre el proceso de selección de la revista jurídica de Duke, asegurando que otorgaba puntos adicionales a postulantes que “hicieran referencia a su raza o etnia en sus declaraciones personales”, según indicó el Departamento de Educación en un comunicado.

Duke, con sede en Carolina del Norte, se convierte así en la última institución educativa en entrar en el punto de mira del Gobierno de Donald Trump, que ha lanzado una batalla ideológica contra las universidades.

El presidente ha asegurado que los centros de educación superior han sido controlados por la “extrema izquierda” y ha tomado acciones para sancionar y prohibir los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión, que buscan solventar las desigualdades sociales en el acceso a la educación y la composición del profesorado.

La secretaria de Educación, Linda McMahon, y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., enviaron una carta conjunta a la dirección de Duke expresando su preocupación por el uso de “criterios raciales en contrataciones, admisiones y otorgamiento de becas“, particularmente en el sistema de salud de la universidad.

“Me enorgullece asociarme con el secretario Kennedy para garantizar que Duke se comprometa con la excelencia, la integridad y el respeto a la ley en la formación de los futuros líderes del país”, afirmó McMahon.

The investigation stems from reports about Duke Law Journal's 2024 editor selection process. https://t.co/kPU91Qmubz