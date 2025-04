EE. UU. libera temporalmente a migrante venezolano que donará riñón a su hermano

José Gregorio González recibió un permiso humanitario para que pueda ayudar a su hermano, José Alfredo Pacheco, que fue diagnosticado en 2023 con una enfermedad renal terminal, poco después de llegar al país y solicitar asilo político.

Tras enterarse de la situación de su hermano, González, de 43 años, decidió viajar a Estados Unidos a finales de 2023 para ayudarlo con el tratamiento.

Tovia Siegel, directora para la justicia migratoria en el Proyecto Resurrección, organización que apoya a los hermanos, dijo a CNN que González se presentó en la frontera sur del país en dos ocasiones, pero en el primer intento reprobó la entrevista de temor creíble y se le negó la entrada.

En la segunda ocasión fue detenido para su expulsión, pero meses después fue liberado durante el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025) porque Venezuela no recibía vuelos de deportados.

González fue arrestado el pasado 3 de marzo en la residencia que compartía con su hermano en Cicero (Illinois) cuando esperaban los resultados de compatibilidad para realizar el trasplante.

“We fought for one month and one day to reach this goal. … This was a beautiful moment,” Pacheco said.



ICE temporarily releases Venezuelan man who came to donate kidney to ailing brother https://t.co/mi6kea7TCV by @dstru312 pic.twitter.com/t8Xqf3vVvP