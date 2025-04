EE. UU. ofrece apoyo a República Dominicana por el colapso de la discoteca Jet Set

“Nos solidarizamos con las familias y seres queridos afectados por este devastador suceso. Estados Unidos está listo para apoyar a nuestros aliados dominicanos en estos momentos difíciles“, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense en redes sociales.

Rubio expresó que tanto él como su esposa, Jeanette, están “unidos en oración mientras el pueblo de República Dominicana lamenta la reciente tragedia que tuvo lugar en el club nocturno Jet Set en Santo Domingo“.

El secretario de Estado, que visitó Santo Domingo el pasado febrero, precisó que entre las víctimas mortales hay al menos un ciudadano residente y varias personas con residencia legal en Estados Unidos.

El siniestro en la discoteca Jet Set ocurrió el martes de madrugada mientras actuaba el merenguero Rubby Pérez, cuyo cadáver fue recuperado en la madrugada de este miércoles.

Hasta el momento, ni las autoridades ni la administración de la discoteca, uno de los principales centros nocturnos del país, han informado el número exacto de personas que se encontraban en el lugar en el momento del accidente, que ha consternado al país.

