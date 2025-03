EE. UU. reduciría el alcance de los aranceles que presentará el 2 de abril

La batería de gravámenes recíprocos, junto con una serie de impuestos aduaneros para sectores específicos como el automotriz, los semiconductores o el farmacéutico, que Trump ha prometido presentar, sería mucho más específica que lo inicialmente apuntado, indican tanto Bloomberg como The Wall Street Journal citando representantes del Ejecutivo.

Trump anunciaría aranceles recíprocos generalizados sobre naciones, regiones o bloques económicos, aunque excluiría a algunos actores que inicialmente estaban en la diana de Washington, señalan las fuentes.

A su vez, no estaría previsto que se presenten el 2 de abril los aranceles para sectores económicos específicos.

No obstante, el mandatario estadounidense indicó en una reunión con su gabinete que se anunciarán “pronto” aranceles a los automóviles y los productos farmacéuticos.

“Ya no fabricamos productos farmacéuticos en nuestro país. Y si tenemos problemas como guerras o cualquier otra cosa, necesitamos acero. Necesitamos productos farmacéuticos y aluminio. Necesitamos muchas cosas que ya no fabricamos y que sin embargo estamos equipados para hacerlo”, dijo el presidente republicano.

President Trump says he will impose a 25% tariff on any country that purchases oil or gas from Venezuela https://t.co/uZvB3FmRMd