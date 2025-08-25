EE. UU. revoca licencia a vacuna contra chikungunya por efectos secundarios en adultos mayores

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos suspendieron la licencia de venta de una vacuna contra el virus del chikungunya , Ixchiq, tras informes de que ha provocado “serios efectos adversos”, anunció el fabricante del medicamento.

Ixchiq es una de las dos únicas vacunas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) contra el virus transmitido por mosquitos, endémico en regiones tropicales y subtropicales del mundo.

La farmacéutica francesa Valneva obtuvo la aprobación de la FDA para la vacuna en el 2023, pero los reportes sobre efectos secundarios provocaron una revisión de la licencia, también por parte de la Agencia Europea de Medicamentos, en particular respecto de su uso en pacientes mayores.

“La suspensión de la licencia es efectiva de inmediato”, anunció Valneva, en referencia a la orden de la FDA emitida el 22 de agosto, tras cuatro nuevos casos de efectos secundarios graves, tres de ellos en personas de entre 70 y 82 años.

Le podría interesar: Trucos caseros para evitar que le piquen y cómo acabar con los mosquitos que contagian el dengue y otras enfermedades

“Mientras determinamos los posibles próximos pasos, y dado que la clara amenaza del chikungunya sigue aumentando globalmente, Valneva sigue completamente comprometida con mantener el acceso a nuestra vacuna como una herramienta de salud global”, indicó en un comunicado el director ejecutivo de la empresa, Thomas Lingelbach.

La farmacéutica agregó que evalúa el impacto financiero de la suspensión.

Expertos en salud pública advierten que el chikungunya representa una potencial amenaza pandémica futura, conforme el cambio climático extiende el alcance de los mosquitos transmisores hacia nuevas regiones.

En el 2025, Europa ha registrado 27 brotes de chikungunya, un nuevo récord para el continente, según datos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

El chikunguña rara vez es mortal, aunque el riesgo de muerte aumenta en bebés y personas mayores.