EE. UU. sanciona a cabecillas del Cartel de Sinaloa y revela quiénes operan cerca de la frontera con México

El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo, dedicada principalmente al tráfico ilícito de drogas a gran escala.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el cártel surgió en México durante la década de 1980 en la región conocida como el "Triángulo Dorado" que abarca los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, México y evolucionó hasta consolidarse como una red operativa de narcotráfico.

El grupo opera mediante extensas redes transnacionales que abarcan la adquisición de precursores químicos desde regiones como Asia para la producción de sustancias ilícitas en laboratorios clandestinos dentro de México, utilizando plazas fronterizas estratégicas y redes de blanqueo de capitales con el apoyo de actores corruptos que garantizan su operatividad.

Este 29 de septiembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que sancionó a casi 50 personas y entidades que actúan como cabecillas o facilitadores de esta estructura criminal. La medida incluye restricciones directas contra 21 personas físicas y 25 entidades jurídicas.

Entre los principales sancionados se encuentra Ismael Zambada Sicairos, conocido como el "Mayito Flaco" e identificado como cabecilla de la facción, además de integrantes de su círculo más íntimo, operadores financieros, líderes de células asentadas en Tijuana y políticos señalados por permitir la operación del grupo con impunidad cerca de la frontera.

El Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado ofrece hasta US$5 millones "por información que conduzca al arresto de los jefes de plaza de Tijuana Alfonso Arzate García ('Aquiles') y René Arzate García ('La Rana') y de Mexicali, Juan José Ponce Félix ('el Ruso').

Ismael “El Mayo” Zambada. Uno de los fundadores del cártel de Sinaloa. (Foto Prensa Libre: EPA)

¿Cómo se maneja el Cártel de Sinaloa?

La gráfica oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos detalla la estructura jerárquica de la facción "Los Mayos" del Cártel de Sinaloa, identificando con precisión a los cabecillas, asesores, jefes de plaza y operadores financieros sancionados. El diagrama organiza los niveles de mando de la siguiente manera:

Ubica en la cúspide a Ismael Zambada Sicairos (alias "Mayito Flaco"), señalado como el líder principal de la facción de Los Mayos, incluyendo su fecha de nacimiento.

Agrupa a figuras clave de confianza y consejeros directos, entre los que figuran Hildegardo Gastelum García, Jorge Luis Mendoza Uriarte, Francisco Javier Mendoza Uriarte y Lorenzo Castillo Maldonado.

Destaca a mandos operativos territoriales como Juan José Ponce Félix (alias "El Ruso"), René Arzate García (alias "La Rana"), Alfonso Arzate García (alias "Aquiles") y José Angel Rivera Zazueta.

Detalla a los mandos que responden directamente a la estructura de los hermanos Arzate García, incluyendo a Franklin Ernesto Huezo Hernandez, Pedro Humberto Martinez Rodriguez y Jesus Rafael Yucupico Yucupico.

Identifica a la red encargada del flujo de capitales e intermediación logística, compuesta por Jesus Gonzalez Lomeli, Ilia Elizabeth Felix Rivera, Jorge Mario Vera Ayala, Jeronimo Javier Vera Ayala, Marco Antonio Moreno Gomez Santelices y Carlos Villela Gomez Santelices.

Utiliza un código de viñetas para distinguir entre personas previamente designadas, de nueva designación y redesignadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Exposición de los mandos regionales, jefes de plaza y la red de blanqueo de capitales vinculados al Cártel de Sinaloa. (Foto Prensa Libre:U.S. Departament of the Treasury)

*Con información de EFE.