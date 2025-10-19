Capturan en Chiapas a presuntos integrantes del cartel de Sinaloa, dos son guatemaltecos

En un operativo coordinado por fuerzas federales y estatales de México, se reportó la captura de seis hombres —dos de ellos guatemaltecos—, presuntos integrantes del cartel de Sinaloa, que transportaban un arsenal en un tramo carretero del estado de Chiapas, según información de la Secretaría de Seguridad del Pueblo de dicho estado méxicano.

De acuerdo con el reporte oficial, la acción se realizó durante patrullajes de prevención y disuasión del delito, en la carretera que conecta los municipios de Tapilula y Rayón, cerca del hotel Las Cabañitas.

Las autoridades indicaron que los ocupantes de una camioneta Nissan Frontier intentaron darse a la fuga, pero fueron interceptados por la fuerza interinstitucional, que les decomisó un arsenal compuesto por 12 fusiles de asalto, más de 1,800 cartuchos de alto poder y equipo táctico especializado.

Los detenidos y el arsenal incautado

Los capturados fueron identificados como Adolfo “N” y Junior “N”, ambos guatemaltecos, y los mexicanos Juan “N”, Hernán “N”, Eduardo “N” y Luis “N”. Según informes de las autoridades, durante la intervención afirmaron pertenecer al cartel de Sinaloa, lo cual pone de manifiesto la presencia de grupos criminales en la región.

Entre el arsenal incautado figuran:

12 armas largas tipo AK-47.

1,640 cartuchos útiles calibre 7.62x39.

89 cartuchos calibre 7.62x51, usados en fusiles de francotirador.

110 cartuchos calibre 5.56x39, compatibles con fusiles como el AR-15.

56 cargadores de distintos materiales y capacidades (20, 30 y hasta 100 cartuchos).

12 chalecos balísticos con placas de protección.

2 cascos balísticos.

Uniformes tácticos (pantalones y guerreras de color militar).

1 marro y 220 ponchallantas metálicos para bloqueos viales.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas, mediante la Guardia Estatal Preventiva, ejecutó el operativo junto con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Las autoridades destacaron que la detención de los dos guatemaltecos evidencia el carácter transnacional de las operaciones delictivas en la frontera sur de México, lo cual representa un reto compartido en materia de seguridad.

Tras su captura, los seis hombres, junto con el arsenal y el vehículo incautados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que determinará su situación jurídica e integrará la investigación por delitos contra la salud, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y posiblemente delincuencia organizada, entre otros.

Aún no han sido notificados

Al realizar las consultas correspondientes sobre la detención de dos guatemaltecos, presuntos integrantes del cártel de Sinaloa, en el estado de Chiapas, México, la Cancillería guatemalteca indico que "aún no han sido notificados" por parte del vecino país sobre los hechos y que "se estarán haciendo las gestiones correspondientes para determinar la identidad de los dos guatemaltecos detenidos, así como de los departamentos de los que son originarios".