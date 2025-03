EE. UU. sanciona a oficiales iraníes por desaparición de agente del FBI en 2007

Los sancionados son Reza Amiri Moghadam, Gholamhossein Mohammadnia y Taqi Daneshvar, funcionarios del Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán que participaron en la captura de Levinson y en el encubrimiento de esos hechos, afirmó el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Estas sanciones se suman a las que Estados Unidos impuso en 2020 a los también oficiales iraníes Mohammad Baseri y Ahmad Khazai por la desaparición de Levinson.

La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, señaló en un comunicado que la Administración de Donald Trump “continuará con sus incansables esfuerzos para lograr la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses secuestrados o detenidos injustamente en el extranjero”.

El Departamento de Estado ofreció en 2019 una recompensa de hasta US$20 millones por información que condujera a la ubicación de Levinson y en 2020 la inteligencia estadounidense sugirió que el exagente había muerto durante su cautiverio.

