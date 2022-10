EE.UU. y Corea del Sur dispararon cuatro misiles al mar de Japón como respuesta a los ensayos armamentísticos de Corea del Norte

El martes Pionyang disparó lo que parece ser un Hwasong-12 que sobrevoló Japón por primera vez en cinco años y que ha supuesto el proyectil norcoreano que más distancia ha recorrido jamás al haber volado en torno a 4 mil 500 kilómetros alcanzando una altura máxima de casi 1 mil kilómetros.

El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, condenó el mismo martes el lanzamiento y prometió una primera respuesta que llegó horas después, cuando un caza F-15 surcoreano disparó bombas de precisión también sobre objetivos simulados en el mar Amarillo.

Muchos expertos creen que el hecho de que el proyectil norcoreano sobrevolara Japón por primera vez en un lustro puede apuntar a una intensificación, en cantidad y envergadura, de las pruebas de armas norcoreanas tal y como ya sucedió en precisamente en 2017, cuando el régimen realizó el que de momento es su último test nuclear hasta la fecha.

Corea del Norte, que ha rechazado las ofertas para retomar el diálogo y permanece completamente aislada del exterior por la pandemia, aprobó en 2021 un importante plan de modernización armamentística.

Los satélites han revelado que lleva meses preparada para llevar a cabo una nueva detonación en Punggye-ri (noreste), y los analistas creen que el lanzamiento del martes puede anticipar un nuevo ensayo atómico que, apuntan, casi con toda probabilidad se haría tras la conclusión del congreso del Partido Comunista Chino (PCCh) para no soliviantar a Pekín.

Brasil, miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en el actual período, condenó “vehementemente” este martes el lanzamiento del misil norcoreano que sobrevoló Japón e instó a Corea del Norte a “contener la escalada de tensiones” en la región.

“Además de representar una violación directa” de una resolución del Consejo de Seguridad que determinó que Corea del Norte “debe cesar todas las actividades relacionadas con su programa de misiles balísticos, este último test violó el espacio aéreo de Japón”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil en una nota.

El despacho denunció además que dicha acción “representa un riesgo aún mayor para la situación de seguridad en la región“.

#BREAKING: There has been an explosion at an airbase in South Korea, however early reports suggest it is an accident.

The base is the closest airbase to North Korea. #9News pic.twitter.com/rk4DXr7s2i

— 9News Australia (@9NewsAUS) October 4, 2022