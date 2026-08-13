El caso del guatemalteco que ayudó a la Policía tras un tiroteo en Houston y terminó detenido por ICE

El pasado 9 de agosto tomó relevancia el caso de un migrante guatemalteco que colaboró con la Policía de Houston para detener al responsable de un tiroteo en el estacionamiento de una tienda.

Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron al guatemalteco luego de que colaborara con las autoridades locales.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo en un Home Depot ubicado en el 10003 de Bellaire Boulevard, en Houston, cuando el migrante guatemalteco, identificado como Juan Francisco Monroy Turuy, presenció un tiroteo y llamó al Departamento de Policía de Houston.

La colaboración de Monroy Turuy con las autoridades de Houston permitió la captura del sospechoso, quien, según el medio Univisión, fue identificado como David Méndez.

Además, la fiscalía del condado de Harris presentó cargos contra Méndez por posesión ilegal de arma de fuego. Según Univisión, Méndez es un convicto con una condena previa por un delito.

Lo que en un principio parecía un caso en el que las buenas acciones llevaron a buenos resultados dio un giro inesperado cuando el ICE detuvo a Monroy Turuy luego de que reportara el incidente.

Tras el arresto, la Policía de Houston aseveró que en ningún momento se puso en contacto con los agentes migratorios ni participó en la captura del guatemalteco.

Univisión señala que el ICE argumentó que el arresto de Monroy Turuy se debe a que presuntamente se encontraba en el país de forma indocumentada y a una aparente condena por un delito.

Actualmente, el migrante guatemalteco se encuentra detenido en el Centro de Procesamiento de Montgomery, en Conroe.

Sin embargo, el medio indicó que unas declaraciones del fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare, podrían contradecir la versión del ICE.

Teare afirma que la Policía de Houston tuvo que convencer a los agentes del ICE para que liberaran temporalmente a Monroy Turuy y así pudiera identificar al sospechoso del tiroteo.

El inmigrante indocumentado Juan Francisco Monroy Turuy, de 54 años y originario de Guatemala, llamó al Departamento de Policía de Houston tras presenciar disparos en el estacionamiento de un Home Depot. Sin embargo, terminó detenido por ICE. https://t.co/CkjQ3Ss9cx — N+ UNIVISION HOUSTON (@nmasunivision45) August 12, 2026

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