¿Negligencia médica? los detalles de la muerte del salvadoreño Edwin López en un centro del ICE

La última muerte registrada de un migrante en un centro de detención, la del salvadoreño Edwin López Cornejo, ha causado consternación debido al actuar de las autoridades migratorias y a lo que sucede en estos lugares.

Cornejo, un hombre de 41 años detenido en Delaney Hall, Nueva Jersey, falleció el pasado 1 de agosto tras una "emergencia médica" en el centro, donde se encontraban agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Los agentes del ICE detuvieron a Cornejo el pasado 18 de junio, acusado de haber ingresado de forma ilegal a Estados Unidos en algún momento después de haber sido deportado en el 2006.

Las causas de la muerte de Cornejo aún no han sido determinadas, pero la organización Cosecha Nueva Jersey denunció que la "emergencia médica" se debió a que los agentes no le habrían proporcionado al salvadoreño la medicina que necesitaba.

"Cuando López Cornejo tuvo una emergencia médica estando en custodia de ICE, el personal de GEO del centro y el personal médico respondieron inmediatamente y llamaron al 911 para que vinieran los servicios médicos de emergencia. La causa oficial de la muerte está pendiente de determinar con un mayor examen médico", señaló el Departamento de Seguridad Nacional.

Sin embargo, la madre del hombre, María Cornejo, explicó posteriormente que su hijo tomaba medicamentos para la diabetes y la presión arterial, según su testimonio, compartido por Cosecha Nueva Jersey en redes sociales.

María relató que el 31 de julio, un día antes de la muerte de su hijo, este le comentó que se sentía muy mal, por lo que creyó que el centro no siguió su tratamiento médico.

"Me dijo que se le había dormido una parte de la cara y de la mano derecha", declaró la madre en el video publicado en la página de Facebook de Cosecha Nueva Jersey, organización que trabaja para proteger a los inmigrantes.

Además de exigir justicia por la muerte de su hijo, María afirmó que tiene una grabación del hospital en la que se escucha que Edwin López llegó sin vida y que necesitó atención médica, la cual, según ella, no se le brindó.

Por su parte, el ICE, según CNN, afirmó que Edwin López "sí recibió la atención médica necesaria".

"En ningún momento se le niega atención de emergencia a un extranjero detenido", agregó el ICE.

Finalmente, el ICE aseguró que la causa de la muerte de Cornejo continúa pendiente de un examen médico más exhaustivo, según CNN.

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