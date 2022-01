El caso insólito del vuelo que despegó el 1 de enero de 2022 y aterrizó el 31 de diciembre de 2021

De esa manera, cada vez que una persona viaja de América a Asia por el océano Pacífico, debe adelantarse un día, pero si se cruza la línea internacional desde Asia en dirección a América, la fecha deberá retrasarse un día.

El vuelo comercial #CA625 de Air China despegó de Pekín el 1 de enero de 2022 y aterrizó el 31 de diciembre de 2021 en Los Ángeles, EE. UU.

El hecho fue resaltado por el sitio web Flightradar24, el cual muestra información en tiempo real sobre el tráfico aéreo alrededor del mundo. Además, así lo compartieron en su cuenta de Twitter oficial.

Passengers on flight #CA625 took off from China in 2022 and will land in the USA back in 2021! https://t.co/ZVpMuHgQQZ#BackToTheFuture pic.twitter.com/4l66YBMYOg

— Flightradar24 (@flightradar24) December 31, 2021