“El Chapo” Guzmán: qué se sabe de la posible serie del narcotraficante y su esposa Emma Coronel (y los datos inéditos que podría revelar)

A raíz de su reconocimiento internacional, “El Chapo” podría aparecer en una nueva seria ya que el servicio de streaming Paramount Plus tiene la idea de iniciar una producción enfocada en su vida con su esposa Emma Coronel.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, esta serie biográfica, la cual se llamará First Lady of Sinaloa, contará la historia de cómo Emma Coronel pasó de ser una reina de belleza a convertirse en un ícono internacional y la esposa del mayor criminal en la historia de México.

Asimismo, narrará el inicio de la historia de amor entre “El Chapo” Guzmán y Emma Coronel, su boda, su vida juntos y la forma en la que ambos terminaron detenidos en EE.UU. acusados de lavado de dinero y tráfico de drogas.

Actualmente, Joaquín Guzmán Loera se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, tras ser extraditado a Estados Unidos en 2019.

El ex líder del Cártel de Sinaloa está cumpliendo una condena de cadena perpetua por sus crímenes en una de la cárceles más temidas en territorio estadounidense, ya que “El Chapo” constantemente ha expresado su disconformidad con la manera en la que es tratado.

Por otra parte, Emma Coronel, esposa del reconocido capo del narcotráfico, se encuentra presa cumpliendo una condena de 26 meses de prisión en el penal de mínima seguridad de Forth Worth, en Texas.

La ex reina de belleza cumplirá su sentencia por los cargos de lavado de dinero y narcotráfico y se espera que obtenga su libertad en enero de 2024.

Esta situación hizo que se especulara sobre lo que va a hacer Emma Coronel cuando salga de prisión, ya que algunos medios mexicanos indicaron que podría retomar su carrera como influencer y cobrar hasta US$10 mil por cada publicación en su cuenta de Instagram.