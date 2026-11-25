El expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue visto en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia junto a su esposa, Jill Biden, mientras se dirigían a la isla de Nantucket, ubicada en el estado de Massachusetts, para celebrar con toda su familia el Día de Acción de Gracias, festividad dedicada a la gratitud, la familia y la cosecha.

En un video grabado por una testigo se observa al exmandatario de 84 años, quien padece cáncer de próstata, mientras aborda un carrito eléctrico de la Policía aeroportuaria, acompañado por agentes de seguridad. Sin embargo, la grabación se viralizó por la dificultad que muestra el expresidente Joe Biden para caminar sin ayuda.

El exmandatario estadounidense fue diagnosticado el lunes 26 mayo del 2025 con cáncer de próstata agresivo en etapa 4, con metástasis ósea y una puntuación de Gleason de 9, lo que indica una enfermedad avanzada y de alto grado que se ha diseminado desde la próstata hacia los huesos y que, en esta etapa, suele considerarse incurable.

No obstante, los tratamientos a los que se ha sometido Joe Biden buscan controlar el avance de la enfermedad, aliviar los síntomas y prolongar la supervivencia sin comprometer la calidad de vida, pese a que las células cancerosas se han extendido fuera de la próstata hacia sitios distantes, como los huesos, lo que puede causar dolor.

Cáncer de próstata de Biden

Según la cadena de televisión estadounidense Univisión, Biden fue diagnosticado tras someterse a evaluaciones médicas por un nódulo prostático y un aumento de los síntomas urinarios. Inicialmente, se informó que el cáncer era sensible a las hormonas, de manera que Joe inició un tratamiento que incluía radioterapia y terapia hormonal.

A pesar de ello, en una entrevista con la cadena BBC, su hijo Hunter Biden indicó que el cáncer se había extendido más allá de los huesos, hacia otras partes del cuerpo, y que era doloroso y debilitante. "Es una escala alta que refleja células con aspecto alterado y mayor agresividad, con tendencia a crecer y propagarse más rápido", agregó.

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Ante este panorama, en octubre del 2026 se informó que, con motivo del lanzamiento de su libro Promise Me, America (Promételo, Estados Unidos), previsto para el próximo jueves 26 de noviembre, el expresidente estadounidense Joe Biden limitaría su agenda y las actividades de promoción debido al cáncer de próstata que padece.

Dadas las circunstancias, el exmandatario demócrata se sometió a una terapia hormonal de privación de andrógenos, que reduce los niveles de las hormonas masculinas o bloquea su acción para frenar el crecimiento del cáncer de próstata y suele combinarse con otros fármacos, quimioterapia, terapias dirigidas o incluso inmunoterapia.

Promételo, Estados Unidos

En estas memorias pospresidenciales, el abogado y político Joe Biden repasa su etapa en la Casa Blanca y las decisiones clave de su mandato. Además, explica los motivos por los que buscó la reelección y el proceso que lo llevó a decidir, en julio del 2024, retirarse de la contienda presidencial y cederle su lugar a la vicepresidenta Kamala Harris.

Asimismo, el exmandatario aborda su respuesta al asalto del 6 de enero, las leyes sobre infraestructura, salud y clima, y su enfoque económico, antes de relatar la retirada de las tropas de Afganistán, el fortalecimiento de la OTAN y el apoyo a Ucrania, e incluir el texto íntegro de la carta que Donald Trump le dejó al inicio de su presidencia.