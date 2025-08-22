¿El gobierno de Trump se está preparando para una confrontación militar con Venezuela?

El gobierno de Donald Trump está intensificando las tensiones con Venezuela y su presidente, Nicolás Maduro, y parece estar creando las condiciones que podrían desencadenar un enfrentamiento militar.

Cerca de las aguas de Venezuela, se está produciendo una acumulación importante de fuerzas navales estadounidenses, mientras el gobierno de Estados Unidos ha aumentado la retórica beligerante sobre el combate a los cárteles del narcotráfico y ha etiquetado a Maduro como líder de un cartel terrorista. Esto plantea la duda de si el objetivo final solo es contrarrestar el flujo de embarcaciones que contrabandean drogas o una posible guerra que busca un cambio de régimen.

El mes pasado, Trump firmó una directiva, que aún es secreta, en la que daba instrucciones al Pentágono para que utilizara la fuerza militar contra algunos cárteles de la droga en Latinoamérica que su gobierno ha calificado como organizaciones “terroristas”. Casi al mismo tiempo, el gobierno declaró que un grupo criminal venezolano era una organización terrorista y que Maduro era su líder, al tiempo que calificaba a su gobierno de ilegítimo.

Desde entonces, el Pentágono ha estado movilizando unidades de la Armada estadounidense, incluidos buques de guerra, al sur del mar Caribe. En respuesta, Maduro anunció el lunes el despliegue de 4.5 millones de milicianos en todo el país y dijo: “Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros”, en referencia a cualquier incursión.

El gobierno de Estados Unidos ha dicho poco sobre sus intenciones. El martes, se le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sobre los movimientos y sobre si el gobierno estaba considerando la posibilidad de enviar fuerzas al territorio de Venezuela. Respondió calificando a Maduro de ilegítimo y recordó que, a finales del primer gobierno de Trump, se le imputó por cargos de narcotráfico en Estados Unidos.

Aseguró que Trump está “dispuesto a utilizar todos los elementos del poder estadounidense para impedir que las drogas desborden nuestro país y para llevar a los responsables ante la justicia. El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel narcoterrorista”.

El Pentágono declinó hacer comentarios públicos sobre los detalles del despliegue. Pero Sean Parnell, principal portavoz del Pentágono, dijo que los carteles “han protagonizado una oleada histórica de violencia y terror en todo nuestro hemisferio —y en todo el mundo— que ha desestabilizado las economías y la seguridad interna de los países, pero también han inundado Estados Unidos de drogas mortales, delincuentes violentos y pandillas sanguinarias”.

Añadió que el Departamento de Defensa “sin duda desempeñaría un papel importante en el cumplimiento del objetivo del presidente de eliminar la capacidad de estos cárteles para amenazar el territorio, la seguridad y la protección de Estados Unidos y su pueblo”.

Funcionarios estadounidenses dijeron que pronto llegarían a la región hasta tres destructores de misiles guiados. Los buques de guerra de la Armada atacarán barcos operados por cárteles de la droga que transportan fentanilo a Estados Unidos, dijeron los funcionarios, pero no han dicho cómo lo harán.

También se dirigen a la región el Grupo Anfibio Listo Iwo Jima —que incluye el USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale, con cuatro mil 500 marineros— y la Unidad Expedicionaria de Marines número 22, con dos mil 200 infantes de marina, según dijeron funcionarios del Departamento de Defensa.

Esos barcos y los marines partieron de Norfolk, Virginia, a principios de esta semana, pero tuvieron que volver para evitar el huracán Erin. Se espera que vuelvan a salir pronto y es probable que lleguen en los próximos días. También se están desplegando en la región varios aviones de vigilancia P-8 y un submarino, dijeron las autoridades.

Los destructores que se dirigen a una zona fuera de las aguas venezolanas son el USS Jason Dunham y el USS Gravely, ambos buques de guerra que recientemente participaron en la campaña contra la milicia hutí en el mar Rojo. Un tercer destructor, el USS Sampson, actualmente en el Pacífico oriental, podría unirse pronto, dijo un funcionario.

Estos buques de guerra son destructores de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, equipados con más de 90 misiles, incluidos misiles tierra-aire. Pueden realizar combates antiaéreos y antisubmarinos, y derribar misiles balísticos.

Desplegarlos contra los cárteles de la droga sería como “llevar un obús a una pelea de navajas”, dijo el jueves un funcionario de defensa.

Durante mucho tiempo, la Marina estadounidense ha interceptado y abordado barcos sospechosos de contrabando de drogas en aguas internacionales, normalmente con un oficial de la Guardia Costera al mando de manera temporal para invocar a la autoridad policial. Pero la escala de las fuerzas que el Pentágono está movilizando, sumada a la orden de Trump, sugiere que el gobierno está contemplando acciones que van mucho más allá de las interceptaciones marítimas de tipo policial.

“Al enviar tres destructores Arleigh Burke frente a las costas de Venezuela, el presidente Trump está aportando una capacidad de ataque terrestre seria a través de misiles Tomahawk”, dijo el almirante James Stavridis, quien fue jefe del Mando Sur estadounidense y ahora está retirado. “También una sofisticada recopilación de inteligencia, seis helicópteros avanzados, mil marineros y un sofisticado control de mando para ejecutar operaciones antinarcóticos en el mar”.

Las intenciones operativas concretas del gobierno se están manteniendo inusualmente en secreto, incluso dentro del poder ejecutivo, según varios funcionarios. Sigue sin estar claro qué criterios o reglas de enfrentamiento está considerando el gobierno para cualquier operación que utilice la fuerza armada.

Pero acontecimientos recientes invitan a hacer comparaciones con las condiciones de provocación que precedieron a dos episodios militares estadounidenses importantes en la segunda mitad del siglo XX.

El primero fue el incidente del golfo de Tonkín, en el que la agresiva actividad naval estadounidense frente a la costa de Vietnam del Norte desembocó en un enfrentamiento que el presidente Lyndon B. Johnson usó para conseguir una resolución del Congreso que empleó para ampliar el compromiso directo de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. (El gobierno citó dos supuestos enfrentamientos, el 2 y el 4 de agosto de 1964; años más tarde, salió a la luz que lo más probable es que este último ataque nunca se produjera).

En el segundo incidente, en diciembre de 1989, el gobierno del presidente George H. W. Bush envió más de 20 mil soldados estadounidenses para invadir Panamá y detener a su dictador, Manuel Noriega, quien había sido acusado en Estados Unidos de cargos de narcotráfico. Fue condenado en 1992 y murió en Ciudad de Panamá en 2017.

Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado y especialista en las leyes de guerra, dijo que el gobierno debería pedir autorización al Congreso si quiere utilizar la fuerza militar contra Venezuela. Aunque hay muchos ejemplos de países que han buscado incidentes que después utilizan como pretexto para iniciar guerras, dijo, “si Estados Unidos se sale de su camino para elegir el combate, eso no es defensa propia”.

Pero Finucane también dijo que la situación era difícil de interpretar porque el gobierno de Trump tiene objetivos contradictorios con Venezuela. Sus deseos de utilizar la fuerza militarizada contra los cárteles de la droga y de sacar a Maduro del poder entran en conflicto con su deseo de persuadir a Maduro para que coopere en la devolución de más migrantes venezolanos deportados, dijo. Finucane añadió que el refuerzo militar podría resultar ser parte de una campaña de presión para lograr este último objetivo.

Durante el periodo en que Trump estuvo fuera del poder, una oleada de venezolanos, la mayoría huyendo del caos político y económico bajo Maduro, entró a Estados Unidos. Al parecer, algunos miembros de bandas criminales venezolanas, incluida una llamada el Tren de Aragua, se encontraban entre ellos.

En marzo, Trump firmó una orden en la que declaraba que podía utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de deportación en tiempos de guerra del siglo XVIII que no se había invocado desde la Segunda Guerra Mundial, para enviar a presuntos miembros del Tren de Aragua al Centro de Confinamiento del Terrorismo, una cárcel salvadoreña, sin las debidas audiencias procesales. Desde entonces, las sentencias judiciales han suspendido esos traslados.

Al invocar la ley, Trump declaró que el Tren de Aragua era en la práctica una rama del gobierno venezolano y estaba cometiendo delitos en Estados Unidos siguiendo instrucciones de Maduro. Pero las agencias de inteligencia estadounidenses no creen que el gobierno venezolano dirija y controle a la banda, según funcionarios familiarizados con el asunto y un memorando desclasificado en mayo.

No está claro el modo en el que el gobierno interpreta la legislación nacional e internacional en lo que respecta al alcance y los límites de su capacidad para utilizar la fuerza contra presuntos miembros de la banda.

Una cuestión es si quiere que los militares utilicen normas de tiempos de guerra aunque el Congreso no haya autorizado ningún conflicto armado, o simplemente añadir más músculo a las operaciones que aún se rigen por las normas de aplicación de la ley. Los soldados en un campo de batalla pueden matar a combatientes enemigos aunque no sean una amenaza en ese momento. Pero, en cambio, la policía detiene a delincuentes que no suponen ninguna amenaza; matarlos sumariamente sería homicidio.

Los ataques aéreos contra presuntos terroristas vinculados a Al Qaeda lejos de los campos de batalla convencionales han planteado cuestiones complejas adicionales sobre qué normas se utilizarían para determinar si una persona tiene suficientes conexiones con un cártel y hasta qué punto los operadores deben estar seguros de que la persona en la mira del arma es quien creen que es y de que ningún transeúnte civil resultará herido o muerto.

Estos problemas legales espinosos se expusieron por las declaraciones realizadas a principios de este mes por Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional de Trump. Afirmó que designar a los cárteles como grupos “terroristas” permite a Estados Unidos “utilizar otros elementos del poder estadounidense, agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, lo que sea, para atacar a estos grupos”.

Desde el punto de vista jurídico, eso es inexacto. Aunque el Congreso ha autorizado el uso de la fuerza contra Al Qaeda, no ha concedido permiso para hacer la guerra contra grupos no relacionados, aunque el poder ejecutivo también los llame “terroristas”. La legislación estadounidense permite al gobierno imponer sanciones, como el bloqueo de activos, contra los grupos a los que califica de ese modo, pero eso no da la autoridad para emprender operaciones de tipo bélico dirigidas contra ellos.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

El gobierno también ha ampliado las herramientas del derecho penal y la vigilancia de seguridad nacional. Por una parte, la gestión de Trump hizo público esta semana que un tribunal de seguridad nacional había aprobado en abril una ampliación de un programa de vigilancia sin orden judicial de la Agencia de Seguridad Nacional de alto perfil, conocido como Sección 702.

Anteriormente, el gobierno contaba con la aprobación del tribunal para utilizar el programa en la búsqueda de información de inteligencia relacionada con gobiernos extranjeros, la lucha antiterrorista o las armas de destrucción masiva. Ahora también puede utilizarlo para buscar información de inteligencia relacionada con la lucha contra la producción, distribución o financiación internacionales de drogas ilícitas.

Y a principios de este mes, el gobierno anunció que duplicaba la recompensa, hasta US$50 millones, por información que condujera a la captura y procesamiento de Maduro.