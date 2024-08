El guatemalteco Jorge Roberto Montano Pellegrini fue condenado a cinco años de prisión por ser culpable del robo de más de US$11 millones a una empresa de inversión con sede en New Hampshire.

El sitio WMUR9abc informó que fiscales federales afirmaron que Montano, de 58 años, aseguró que el dinero era para proyectos forestales en su país natal; sin embargo, mantuvo el efectivo.

Según los fiscales, después de que cumpla condena, el guatemalteco enfrenta deportación a Guatemala, donde enfrenta cargos adicionales.

Montano Pellegrini, nacido en Guatemala el 30 de noviembre de 1965, fue arrestado por agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) el 1 de noviembre de 2023 en el Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos.

El sentenciado usaba los alias Jorge Robert Pellegrini, Robert Montaño, Roberto Montaño, Jorge Roberto Montaño Midence, y era buscado por su participación en un esquema de fraude electrónico.

De acuerdo con el FBI, desde el 1 de diciembre de 2009 hasta el 5 de agosto de 2014, el guatemalteco defraudó a un asesor de inversiones con sede en Lebanon, New Hampshire, Estados Unidos, y a sus clientes, que habían confiado en su gestión de fondos de clientes destinados a inversiones en plantaciones de teca.

La teca es una de las maderas tropicales conocidas en el mercado que la usan para la construcción naval y el mobiliario de exterior y de lujo.

A finales de 2009, la empresa administradora de Montano, Green Millennium, malversó, según las autoridades, los fondos de los proyectos al desviar efectivo y ocultar los desvíos con estados bancarios y financieros alterados.

El FBI en Bostón, que informó de la condena el recién pasado 8 de agosto, añadió que durante varios años, el sentenciado robó más de US$10 millones y desperdició los fondos en una serie de inversiones fallidas.

Además, después de que se destapara el fraude, el acusado huyó de Estados Unidos, eludiendo a las fuerzas del orden durante casi una década antes de ser arrestado.

Montano es un ciudadano guatemalteco que gestionó dos proyectos forestales en Guatemala para un asesor de inversiones con sede en New Hampshire entre 2007 y 2014.

A partir de aproximadamente finales de 2009, Montano malversó los fondos de los proyectos por desviar dinero en efectivo y ocultar los desvíos utilizando estados bancarios y financieros alterados; además, hipotecó las propiedades de los proyectos sin autorización e invirtiendo los ingresos en negocios fallidos.

Según el FBI, también robó subsidios forestales de teca pagados por el gobierno guatemalteco.

Para ocultar su malversación, Montano alteró entradas en los estados financieros y movió fondos de nuevo entre cuentas durante las auditorías.

Por ejemplo, según el FBI, el acusado proporcionó a la víctima un escrito bancario falso que informaba de que una de las cuentas bancarias tenía un saldo de caja cuando en realidad tenía un saldo cero.

As a result of an #FBI Boston investigation, Roberto Montano, once an international fugitive, was sentenced today to five years in federal prison for stealing over $10 million from a New Hampshire investment company. https://t.co/P0v6bzm54b pic.twitter.com/Ps6fuCAHqX