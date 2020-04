El impactante video que muestra cómo hablar sin mascarilla multiplica el riesgo de contraer coronavirus

En Guatemala se ha vuelto obligatorio el usa de la mascarilla para prevenir el coronavirus. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Un video creado por medio de la tecnología láser muestra de forma contundente cómo hablar con otra persona sin portar mascarilla podría propiciar la transmisión del covid-19.

La demostración fue efectuada por médicos y científicos del Instituto Nacional de Salud y la Escuela de Medicina de la Universidad de Pennsylvania, informó Infobae.

Las imágenes fueron publicadas por The New England Journal of Medicine, la principal revista de información científica en Estados Unidos.

En el video se explica que las gotas generadas y expulsadas por el organismo son claves para propagar el contagio del covid-19.

Añade que hablar, por ejemplo, también origina ese tipo de partículas mínimas y en la mayoría de los casos imperceptibles.

Resalta que mientras hablamos generamos gotas de líquido oral que varían en tamaño y estas pueden albergar partículas de virus infecciosos.

Aunque aclara que, si bien una gran porción de esas gotas se precipita de inmediato hacia el suelo y se minimiza el peligro, otras permanecen en el aire y pueden alojarse en otras personas, sobre todo aquellas que están cerca de nosotros, por lo que es importante el distanciamiento.

“Mientras que las gotas grandes caen rápidamente al suelo, las gotas pequeñas pueden deshidratarse y permanecer como núcleos de gotas en el aire, donde se comportan como un aerosol y, por lo tanto, expanden la extensión espacial de las partículas infecciosas emitidas”, explicaron los expertos.

Para comprobarlo, se instalaron equipos láser para conocer la eficacia de protegerse con mascarilla.

En una carta publicada, los expertos descubrieron que la persona afirmaba estar saludable y se generaron numerosas gotas que produjeron destellos al pasar a través de la hoja de luz.

El brillo de los flashes reflejó el tamaño de las partículas y la fracción de tiempo que estuvieron presentes en un solo cuadro de 16.7 ms del video.

El número de estos en un solo cuadro del video fue mayor cuando se pronunció el sonido “th” en la palabra healthy (saludable o sano)”.

Pero cuando debían pronunciar las mismas palabras aunque con una pequeña toalla húmeda delante de su boca que actuaba como mascarilla se mostró una disminución en el número de gotas que se mueven hacia adelante.