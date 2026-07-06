“El Mayo” Zambada acepta cadena perpetua en EE. UU. y pide no ser enviado a prisión de máxima seguridad

El narcotraficante mexicano Ismael "El Mayo" Zambada, de 76 años, aceptó la cadena perpetua que enfrenta en Estados Unidos, según un escrito presentado este lunes por su defensa ante la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York. En el documento, sus abogados solicitaron que no sea enviado a una prisión de máxima seguridad y que reciba atención médica adecuada durante el cumplimiento de la sentencia.

La carta fue entregada al juez Brian M. Cogan, quien tendrá a su cargo dictar la sentencia. En ella, los abogados aseguran que Zambada se declaró culpable plenamente consciente de que la consecuencia legal sería una cadena perpetua, por lo que no está solicitando una pena inferior a la establecida por la ley.

Además, la defensa sostiene que desde su llegada a Estados Unidos, hace casi dos años, el acusado manifestó su intención de declararse culpable, evitó llevar el caso a juicio y no presentó mociones previas, lo que, según el escrito, permitió ahorrar tiempo y recursos al sistema judicial.

Los abogados también subrayan que "El Mayo" no brindó "asistencia sustancial" a las autoridades estadounidenses ni pretende hacerlo en el futuro para obtener una reducción de la condena. En cambio, pidieron que el juez tome en consideración su conducta durante el proceso al momento de recomendar el centro penitenciario donde cumplirá la sentencia.

La sentencia será el 20 de julio

Zambada, considerado durante décadas uno de los principales líderes del Cartel de Sinaloa, se declaró culpable en agosto de 2025 de diversos delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

Fotografía de un dibujo hecho por la artista Jane Rosenberg del narcotraficante mexicano Ismael "El Mayo" Zambada hablando con su abogado Frank Pérez durante el juicio en un tribunal federal de Nueva York. (Foto Prensa Libre: EFE)

La audiencia en la que se dictará su sentencia quedó programada para el 20 de julio, fecha en la que el juez Cogan deberá confirmar la condena de cadena perpetua y emitir una recomendación sobre el establecimiento del Buró Federal de Prisiones en el que permanecerá.

Así llegó a Estados Unidos

El narcotraficante fue detenido el 25 de julio de 2024, cuando llegó a Estados Unidos junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, en una aeronave privada que aterrizó cerca de El Paso, Texas.

De acuerdo con la versión presentada por la defensa y reconocida por Guzmán López ante la justicia estadounidense, "El Mayo" fue engañado y trasladado por la fuerza para ser entregado a las autoridades de ese país, que asumieron su custodia al momento del aterrizaje.

Su captura puso fin a décadas en las que permaneció como uno de los líderes más influyentes y escurridizos del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del mundo.

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