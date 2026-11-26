Este 26 de noviembre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo en redes sociales que le gustaría "refundar" el país centroamericanos bajos los ideales de Estados Unidos.

En un mensaje en redes sociales, Bukele saludó a "sus amigos" en EE. UU. por el Día de Acción de Gracias, además de destacar los "ideales" del país dirigido por Donald Trump.

"A todos mis amigos en Estados Unidos, ¡Feliz Día de Acción de Gracias!", dijo Bukele en el mensaje que publicó en inglés en X.

El mandatario agregó que, aunque en El Salvador no celebre en Día de Acción de Gracias como en Estados Unidos, dice que dicha celebración "es hermosa".

"Siempre he creído que hay algo hermoso en que su tradición nacional más querida sea un día dedicado a agradecer a Dios por sus bendiciones", afirmó Bukele.

De acuerdo al presidente "esa celebración dice mucho sobre los ideales sobre los cuales se fundó su gran país".

To all my friends in the United States, Happy Thanksgiving!



Although we don’t officially celebrate Thanksgiving in El Salvador, I’ve always believed there is something beautiful about your most cherished national tradition being a day set aside to thank God for your blessings.… — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 26, 2026

"Quizás un día nosotros también podamos refundar nuestra pequeña nación sobre esos mismos ideales", manifestó y concluyó enviando sus mejores deseos para todos ustedes y sus seres queridos. Dios los bendiga a todos", dice el mensaje de Bukele.

Relación con Trump

El Gobierno del presidente Bukele se mantiene como uno de los aliados regionales más cercanos de la Administración de Donald Trump en Estados Unidos, que desde su regreso a la presidencia en 2025 ha mostrado apoyo público a candidaturas afines en la región.

Bukele ha sostenido dos reuniones con Trump en Washington (EE.UU.), la primera ocurrió en abril de 2025, apenas tres meses después del inicio del segundo mandato del presidente estadounidense, en medio de la puesta en marcha de un polémico acuerdo migratorio que convirtió a El Salvador en una pieza clave de la estrategia de deportaciones del Gobierno de Trump.

La relación entre ambos países, de acuerdo con sus gobiernos, se encuentra en una etapa de cooperación estratégica. Actualmente, la agenda bilateral prioriza la migración, el desarrollo económico y el combate al crimen organizado, aspectos centrales para ambos gobiernos.

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