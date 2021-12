El misterioso regalo que recibió un profesor de física en EE. UU., cuando regresó para dar clases presenciales

Lo primero que pensó el profesor fue que podía ser un regalo o broma de algún alumno, reportaron varios medios estadounidenses.

La estampilla tenía fecha del 10 de noviembre del 2020, es decir, llevaba más de nueve meses guardado, primero en la sala de correo del campus y luego en la oficina de física.

Al abrir la enorme caja de cartón, el profesor encontró en su interior billetes de US$50 y US$100 envueltos en papel. En total sumaban US$180 mil.

El paquete tenía una carta adjunta, dirigida al profesor Menon en la que se explicaba que el dinero era una “donación” destinada a ayudar a los estudiantes necesitados de física y matemática del City College.

“Fue un shock total: conozco a muchos académicos y nunca había oído hablar de algo así. No sabía si la universidad aceptaba dinero en efectivo, así que no sabía si se lo quedarían”, dijo Venon, en un artículo publicado en The New York Times.

La carta explicaba las motivaciones del donante. “Suponiendo que tengas un poco de curiosidad por saber por qué estoy haciendo esto, la razón es sencilla”, escribió el remitente, quien dijo que “hace mucho tiempo” aprovechó la “excelente oportunidad educativa” de asistir tanto al instituto Stuyvesant como de obtener una licenciatura y un máster en física en el City College, lo que lo ayudó a desarrollar una carrera científica “larga, productiva e inmensamente gratificante”.

Menon dijo que el dinero tendría un gran impacto para el departamento de Física, y que lo destinaría a financiar dos becas de matrícula completa cada año durante más de una década. En línea con el espíritu de la donación, la beca requeriría que los estudiantes “devolvieran el favor de alguna manera”, por ejemplo, mediante la tutoría de sus compañeros.

A box sat in a mailroom at City College for nine months before Professor Vinod Menon returned to campus after teaching remotely. Inside, Menon found a letter and stacks of cash. The amount of money was so large that the FBI had to step in. https://t.co/GUjpS4qFRX

— Fox5NY (@fox5ny) December 22, 2021