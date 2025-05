El presidente Zelenski revela qué habló por teléfono con el papa León XIV y lo invitó a Ucrania

Este lunes 12 de mayo, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski reveló, a través de sus redes sociales, que había tenido la oportunidad de conversar por teléfono con el nuevo pontífice de la Iglesia católica romana, el papa León XIV: "Fue nuestra primera conversación, pero muy cálida y sustanciosa", agregó.

"Agradecí a su santidad su apoyo a Ucrania y a todo nuestro pueblo. Valoramos profundamente sus palabras sobre la necesidad de lograr una paz justa y duradera para nuestro país y la liberación de los presos. También hablamos de los miles de niños ucranianos deportados por Rusia", añadió el presidente Zelenski en su cuenta de X.

Según el mandatario, Ucrania ahora cuenta con la ayuda de la Ciudad del Vaticano para poder repatriar a los deportados con sus familias, considerando que la nación ucraniana tiene la intención de poner fin a esta guerra. Ante esta situación, el papa presuntamente está seguro de que Zelenski está haciendo todo lo posible para lograrlo.

"Informé al Papa sobre el acuerdo entre Ucrania y nuestros socios, en el que se busca iniciar un alto el fuego durante al menos 30 días. También reafirmé la disposición a continuar las negociaciones en cualquier formato, incluidas las conversaciones directas, una postura que hemos reiterado repetidamente", explicó el presidente ucraniano.

"Ahora estamos esperando medidas similares por parte de Rusia. Invité a su santidad a realizar una visita apostólica a Ucrania. Dicha visita traería verdadera esperanza a todos los creyentes y a todo nuestro pueblo. Acordamos mantenernos en contacto y planificar una reunión en persona en un futuro cercano", concluyó Volodímir Zelenski.

Tras la llamada telefónica entre Zelenski y León XIV, el rumor sobre una supuesta visita apostólica del santo padre a Ucrania comenzó a cobrar muchas más fuerza en las redes sociales, considerando que el papa Francisco no viajó ni una sola vez a esta nación, debido a que para él, la guerra con Rusia “era una verdadera vergüenza”.

La última vez que un sumo pontífice de la Iglesia católica romana realizó una visita apostólica a Ucrania fue el sábado 23 de junio de 2001, hace casi 24 años, cuando el papa san Juan Pablo II viajó a las ciudades ucranianas de Kiev y Leópolis, con el objetivo de visitar el barranco de Babi Yar, donde los nazis perpetraron varias masacres.

De acuerdo con el periódico español El Mundo, en aquella ocasión el papa Juan Pablo II rindió tributo a todos los judíos de Ucrania que fueron víctimas de una masacre en 1941. El pontífice polaco oró en el barranco de Babi luego de bendecir a miles de fieles católicos durante su misa al aire libre en el aeródromo de Chaika, ubicado en Kiev.

La conversación que el papa León XIV mantuvo con el presidente Zelenski se relaciona con las declaraciones que el pontífice emitió el pasado domingo 11 de mayo, cuando solicitó públicamente el cese inmediato del fuego en Ucrania: "¡Nunca más a la guerra!", expresó el papa luego del rezo tradicional del Regina Coeli en Roma, Italia.

"Llevo en el corazón el sufrimiento del amado pueblo ucraniano. Que se haga todo lo posible para alcanzar cuanto antes una paz verdadera, justa y duradera. Que todos los prisioneros sean liberados y que los niños vuelvan con sus familias", manifestó el Papa, quien se mostró consternado por la angustia que se vive Ucrania desde hace tres años.

