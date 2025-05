Los platillos que conquistaron al papa León XIV, un “enamorado” de la cocina latinoamericana

Tras la muerte del papa Francisco el pasado 21 de abril, luego de que el argentino ocupara el puesto de sumo pontífice de la Iglesia católica romana durante los últimos 12 años, todas las miradas se dirigieron hacia la Ciudad del Vaticano, donde 18 días después, los cardenales le anunciaron al mundo entero que había un nuevo Santo Padre.

A pesar de ser estadounidense de nacimiento, el excardenal Robert Francis Prevost también posee la nacionalidad peruana y, durante la tarde del pasado jueves 8 de mayo, salió al balcón central de la Basílica de San Pedro, ubicada en el Vaticano, para poder saludar a los católicos, considerando que ahora es el papa León XIV.

Prevost se convirtió en el primer Papa nacido en los Estados Unidos y en el segundo pontífice oriundo del continente americano, después de Francisco (Argentina). Sin embargo, aunque es originario de Chicago, Illinois, el actual pontífice ha pasado los últimos 30 años de su vida en las ciudades peruanas de Chiclayo, Piura y Trujillo.

Durante las últimas tres décadas, cuando el ahora papa León XIV desempeñó sus funciones como misionero de la Orden de Ermitaños de San Agustín en Perú, el estadounidense fue cautivado por la gastronomía de América Latina, especialmente por la sudamericana, debido a que algunos platillos de esta región se han convertido en sus favoritos.

Antes de viajar al Vaticano para el cónclave del 2025, el mismo Robert Prevost le reveló a la cadena de radio peruana Exitosa que la gastronomía de Perú era su favorita en toda América Latina: “La comida de este país es siempre muy agradable. ¡Hay muchísimas cosas que me gustan! Qué difícil tener que escoger”, comentó el estadounidense.

Sin embargo, a pesar de la supuesta dificultad, el papa León XIV eligió sus tres platillos favoritos de la gastronomía latinoamericana: el ceviche peruano, el seco de pollo y el cabrito guisado. Tres platos muy característicos de Perú y de Sudamérica, aunque también existen sus respectivas variaciones en México, el Caribe y en Centroamérica.

En Perú, el ceviche peruano es considerado parte de la identidad nacional, ya que es un platillo de amplio consumo en toda la costa peruana y, además, es venerado como un elemento central dentro de la gastronomía del país, al punto de haber sido declarado formalmente como un Patrimonio Cultural de la Nación el 16 de abril del 2014.

Actualmente, el ceviche peruano es catalogado como el plato más representativo de Perú y, de acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la innovación en la comida peruana, este platillo “es un ejemplo del impacto sobre la gastronomía de la cultura y de la diversidad poblacional a lo largo de todo su territorio”.

El seco de pollo es un guiso típico de la gastronomía de Ecuador, aunque también se consume con frecuencia en la cocina peruana. Este platillo puede elaborarse con distintos tipos de carne, pero el favorito del papa León XIV es el de pollo, debido a que habitualmente se prepara con tomate, cebolla, pimiento, hierbabuena y naranja.

Por su parte, el cabrito guisado es uno de los platillos tradicionales de diciembre en Sudamérica y casi siempre se consume en Navidad o Nochebuena. Según la radio peruana Exitosa, el sabor de este plato es “naturalmente fuerte”, además de ser “muy sustancioso y sabroso”, a pesar de que no se añaden tantos ingredientes adicionales.

