El príncipe Eduardo del Reino Unido recibe el título de duque de Edimburgo

Junto a su esposa Sophie Rhys-Jones, condesa de Wessex, desempeña un papel discreto pero activo en la representación de la familia real, tanto en el Reino Unido como en el extranjero.

En varias ocasiones durante su vida, el príncipe Felipe dijo que quería que su título, que detentaba desde su matrimonio con Isabel en 1947, pasara a su hijo menor. Felipe falleció el 9 de abril de 2021 a la edad de 99 años.

“Los nuevos duque y duquesa de Edimburgo están orgullosos de continuar el legado del príncipe Felipe, para desarrollar oportunidades para que los jóvenes de todos los orígenes alcancen su pleno potencial”, afirmó el Palacio de Buckingham.

