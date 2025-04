El regreso del lobo terrible: características del huargo gigante que volvió a la vida tras 10 mil años de extinción

El lobo huargo gigante, conocido internacionalmente por su nombre en inglés dire wolf, el cual se traduce al español como “lobo terrible”, fue un canino extinto que habitó en Norte y Sudamérica hace más de 10 mil años. Sin embargo, el 1 de octubre del 2024, científicos estadounidenses lograron recrearlo y trajeron tres cachorros a la vida.

La empresa estadounidense de biotecnología e ingeniería genética, Colossal Biosciences, fue la responsable de revivir esta especie extinta con base en los restos que se han encontrado en una amplia variedad de hábitats en todo el territorio de los Estados Unidos, incluyendo llanuras, praderas y algunas áreas de bosque montañoso en el país.

Actualmente, la mayor colección de fósiles de este lobo proviene de los pozos de alquitrán en el Rancho La Brea, ubicado en la ciudad de Los Ángeles, California. El Museo de Historia Natural George Page conserva restos y evidencias de esta especie, ya que el recinto fue construido junto al famoso conjunto de pozos de brea.

De acuerdo con Colossal Biosciences, la empresa posee la tecnología para revertir la extinción del mamut lanudo, el tigre de Tasmania, el rinoceronte blanco del norte y el pájaro dodo. Sin embargo, en esta ocasión, los científicos desarrollaron el nacimiento de tres cachorros de lobos huargo, a los que llamaron Remus, Rómulo y Khaleesi.

Según los científicos de Colossal Biosciences, el lobo huargo es “ligeramente mayor en tamaño” que los lobos grises; no obstante, esta especie, que estuvo extinta por más de 10 mil años, posee dientes más grandes y una mordida más potente, adaptada para cazar grandes herbívoros, como caballos, perezosos, mastodontes o hasta bisontes.

“Los cachorros persiguen, pelean, mordisquean y acarician; pero, a su corta edad de seis meses, ya miden 4 pies de largo (1.2 metros) y pesan 80 libras”, informó la empresa de biotecnología al presentar el regreso de estos lobos, para posteriormente asegurar que la especie puede alcanzar los 6 pies (2 metros) de longitud y pesar 150 libras.

La revista estadounidense de noticias Time fue la encargada de evaluar el comportamiento de los cachorros e indicó que los lobos “no exhiben una exuberancia angelical en presencia de los humanos”, debido a que usualmente mantienen la distancia o deciden retroceder cuando una persona se acerca para abrazarlos, acariciarlos o besarlos.

“Incluso uno de los cuidadores que los crió desde que nacieron puede acercarse hasta cierto punto antes de que ellos retrocedan. Este no es un comportamiento canino doméstico, es un comportamiento salvaje: los cachorros son lobos terribles, lo que significa que tienen motivos para sentirse muy solos”, añadió el escritor Jeffrey Kluger.

“Estos lobos cuentan con un mayor tamaño, hombros más robustos, cabeza más ancha, dientes y mandíbulas más grandes, patas más musculosas y vocalizaciones muy características de la especie, tomando en cuenta que sus aullidos y gemidos no se escuchaban desde hace miles de años”, señaló la directora de Colossal, Beth Shapiro.

“Estamos decidiendo cuál será el futuro de las especies, ya que el Centro para la Diversidad Biológica sugiere que el 30% de toda la genética se perderá para el 2050”, concluyó Beth, quien considera que las técnicas empleadas para restaurar al lobo terrible pueden utilizarse para apoyar al lobo rojo, actualmente en peligro de extinción.

