El lobo terrible: la empresa Colossal Biosciences revive un aullido que se apagó hace miles de años

Hace más de diez mil millones de años, en una amplia zona del continente americano que se extendía desde el sur de Venezuela hasta el norte de Canadá, deambulaba una especie de lobos.

No se trataba de cualquier lobo, sino de lobos terribles: criaturas robustas, un 25% más grandes que sus parientes, los lobos grises, con mandíbulas capaces de triturar huesos y una presencia que dominaba los paisajes del Pleistoceno.

Hasta que desaparecieron, víctimas de un mundo en transformación… O eso se creía, ya que esta semana el eco de su aullido volvió a escucharse.

“Están escuchando el primer aullido de un lobo huargo en más de diez mil años. Te presentamos a Rómulo y Remo, los primeros animales extinguidos del mundo, nacidos el 1 de octubre de 2024”, escribió la empresa Colossal Biosciences en su cuenta de X.

