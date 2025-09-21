El Reino Unido, Canadá y Australia reconocen el Estado palestino

En los últimos meses, varios países tradicionalmente aliados de Israel han dado el paso simbólico de reconocer al Estado palestino, en un contexto marcado por el recrudecimiento de la ofensiva militar en la Franja de Gaza, iniciada tras el ataque sin precedentes del movimiento islamista Hamás contra territorio israelí en 2023.

El Reino Unido y Canadá se convirtieron en los primeros países del G7 en dar este paso el domingo, antes de la celebración el lunes de una cumbre copresidida por Francia y Arabia Saudita al margen de la Asamblea General de la ONU, donde se abordará el futuro de la solución de dos Estados en la zona del conflicto.

En esta instancia, una decena de países confirmarán su reconocimiento formal del Estado palestino.

Reino Unido, aliado histórico de Israel, dio el paso este domingo en un cambio histórico en décadas de política exterior y el primer ministro británico, Keir Starmer, declaró que el reconocimiento del Estado de Palestina busca “revivir la esperanza de paz entre palestinos e israelíes, y una solución de dos Estados”.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, afirmó que este anuncio “constituye un paso importante y necesario para lograr una paz justa y duradera de acuerdo con la legitimidad internacional”.

En un anuncio simultáneo con el del Reino Unido, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, declaró en X que su país “reconoce al Estado de Palestina y ofrece su colaboración para construir la promesa de un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel”.

Australia se les unió y el primer ministro Anthony Albanese declaró que su país “reconoce las legítimas y prolongadas aspiraciones del pueblo de Palestina de tener un Estado propio”.

Starmer anunció en julio que su país reconocería un Estado palestino en la Asamblea General de la ONU, salvo que Israel cumpliera una serie de compromisos, incluido un alto al fuego en Gaza.

El viceprimer ministro británico David Lammy había dicho que “con el ataque [de Israel] en Catar, la idea de un alto el fuego se ha hecho trizas “.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió “luchar, tanto en la ONU como en todos los demás ámbitos, contra la falsa propaganda” dirigida hacia su país y contra “los llamados para la creación de un Estado palestino, que pondría en peligro nuestra existencia y serviría como un absurdo premio al terrorismo”.

En Portugal, la cancillería confirmó el viernes que el país “reconocerá al Estado de Palestina” este domingo.

Lisboa había adelantado la medida en julio pasado teniendo en cuenta “la evolución extremadamente preocupante del conflicto, tanto en el plano humanitario como por las reiteradas referencias a una posible anexión de territorios palestinos”.

Anexión de Cisjordania

En respuesta al anuncio de estas grandes potencias, el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, declaró que este reconocimiento “requiere medidas inmediatas” y detalló en primer lugar “la rápida aplicación de la soberanía en Judea y Samaria”, un término que designa a Cisjordania.

Ben Gvir, perteneciente al partido de ultraderecha Poder Judío, pidió además, “el desmantelamiento completo de la Autoridad Palestina”.

El viceprimer ministro británico, que representará a Reino Unido en la Asamblea General de la ONU, denunció la expansión de la colonización en los territorios palestinos, en particular el llamado proyecto E1.

Este plan, aprobado por el gobierno israelí, busca construir 3.400 viviendas en Cisjordania y ha sido criticado por la ONU porque dividiría el territorio palestino en dos.

“Debemos mantener viva la perspectiva de una solución de dos Estados, actualmente en peligro, no solo por el conflicto en Gaza, sino también por la violencia y la expansión de la colonización”, declaró Lammy.

Estados Unidos, el principal aliado de Israel, criticó la iniciativa franco-saudí para reconocer el Estado palestino.

Durante su visita esta semana al Reino Unido, el presidente Donald Trump expresó su oposición a la decisión británica en una conferencia de prensa conjunta con Starmer.

Aproximadamente tres cuartas partes de los 193 Estados miembros de la ONU reconocen al Estado palestino, proclamado en 1988 por la dirección palestina en el exilio.

Israel lanzó el martes una gran campaña militar terrestre y aérea para tomar Ciudad de Gaza, el mayor centro urbano del territorio, para aniquilar a Hamás.

La guerra estalló el 7 de octubre de 2023, cuando comandos islamistas mataron en Israel a 1.219 personas, la mayoría de ellas civiles, según un recuento de AFP basado en fuentes oficiales.

La campaña de represalia israelí mató a más de 65.200 palestinos en la Franja de Gaza, también en su mayor parte civiles, según cifras del ministerio de Salud del territorio -gobernado por Hamás-, que la ONU considera fiables.