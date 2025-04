¿El ruido y el peso excesivos causaron la catástrofe de la discoteca en República Dominicana?

El desastre de Jet Set ha conmocionado a la República Dominicana centrando la atención en lo que, según los críticos, es una flagrante debilidad nacional: el gobierno no inspecciona rutinariamente las viejas estructuras.

Las primeras señales trágicas de lo que sucedió en la discoteca Jet Set se produjeron hacia la medianoche, cuando salpicaduras de yeso y agua del techo cayeron sobre algunos de los cientos de banqueros, políticos, funcionarios y exjugadores de béisbol que estaban en la discoteca más popular de Santo Domingo para asistir a un concierto en vivo.

Unos 40 minutos después, a primera hora del 8 de abril, una pesada losa se desplomó y partió en dos una mesa, el último aviso de que algo terrible estaba a punto de ocurrir en el club que tenía un historial de quejas por ruido y en cuyo techo, con goteras, se habían instalado unos pesados aparatos de aire acondicionado y depósitos de agua.

Momentos después, el techo se derrumbó con gran estruendo ocasionando el fallecimiento de 232 personas y dejando atrapadas bajo un montón de hormigón, maquinaria y otros escombros a casi 200 personas más.

El desastre de Jet Set ha conmocionado a la República Dominicana centrando la atención en lo que, según los críticos, es una flagrante debilidad nacional: el gobierno no inspecciona rutinariamente las viejas estructuras del país. Al menos otros siete edificios, entre ellos una tienda de muebles, un centro comercial y un edificio de oficinas, se han derrumbado en los últimos años, con resultados mortales.

“Dios nos avisó, pero la música y la fiesta no nos permitió escucharlo”, dijo Nelson Pimentel, de 65 años, que estaba en Jet Set con amigos de un club de ancianos. “Cuando cayó el primer trozo con el agua, miré hacia arriba y vi lo que parecían ser reparaciones. Yo me dedico a la construcción, y te lo puedo decir: esa construcción parecía ser muy vieja”.

Pimentel dijo que, cuando cayó el trozo más grande, la gente tuvo unos 15 segundos para correr. Diez de sus amigos no lo lograron.

El jefe de la oficina de infraestructura urbana de Santo Domingo fue una de las personas fallecidas.

Según los ingenieros y otras personas que siguen de cerca el caso, la investigación gubernamental parece centrarse en el peso del equipo instalado en el techo. Las imágenes satelitales previas al derrumbe muestran al menos siete estructuras en el techo.

La tragedia ha provocado un examen de conciencia por parte de funcionarios del gobierno, legisladores y expertos en ingeniería acerca de cómo podría haberse evitado. En el Congreso dominicano se están redactando proyectos de ley para imponer nuevos requisitos de inspección, y un tribunal que estaba en mal estado se clausuró.

Los vecinos habían presentado media decena de quejas por ruido excesivo contra el club. Ellos y otros se preguntan si las constantes sacudidas del sistema de altavoces y de un generador de electricidad exterior producían frecuencias tan fuertes que socavaron una estructura débil de 50 años de antigüedad hasta el punto de provocar un fallo catastrófico.

Señalaron que el techo no se derrumbó en un día en que el club estaba vacío, sino en su noche más popular, lo que sugiere a algunos expertos que las potentes vibraciones del sonido y el baile podrían haber sido el catalizador final que ocasionó el colapso de la estructura.

Los expertos en acústica afirman que, aunque es improbable que el ruido excesivo fuera la única causa, podría haber sido un factor contribuyente, sobre todo en las frecuencias bajas y contundentes producidas por los altavoces de bajos.

Funcionarios de la procuraduría, armados con sonómetros, visitaron el club varias veces en los últimos años y un magistrado había recomendado procesar a Jet Set, tras repetidas infracciones, según consta en los registros.

Los registros muestran que, al menos en tres ocasiones desde 2023, los inspectores del ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales habían recomendado que los fiscales de la división especializada en medioambiente llevaran el caso a los tribunales.

En febrero, la procuraduría notificó a la asociación de vecinos que procedería a judicializar el caso.

Pero no se emprendió ninguna acción legal contra Jet Set, propiedad de una importante familia que también posee un restaurante, un hotel en Manhattan, y 50 emisoras de radio en la República Dominicana.

El gobierno dominicano se ha jactado de tomar medidas agresivas contra el ruido excesivo. El Ministerio de Interior y Policía, en una iniciativa denominada Operación Garantía de Paz, dijo que en noviembre había confiscado más de 225 altavoces de diversos locales.

Los altavoces de Jet Set no estaban entre los dispositivos incautados por la policía.

El gran negocio mediático que lidera el propietario de Jet Set, Antonio Espaillat, lo convierte en una figura influyente capaz de controlar la opinión pública, dijo Teodoro Tejada, expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores.

“En este país, eso significa que no lo tocan ni con el pétalo de una flor”, dijo.

Espaillat, en una entrevista emitida el miércoles en Santo Domingo, expresó su pesar por las numerosas muertes, pero insistió en que no tenía conocimiento previo de ningún problema estructural en el edificio.

“El primero interesado en saber qué pasó soy yo”, dijo en una entrevista con El Día, un programa de noticias.

“A las familias de las víctimas quiero decirles, lo siento”, añadió. “Lo siento mucho. Nunca hubiera querido que pasara y estoy totalmente destrozado”.

A través de una portavoz de Jet Set y de su abogado, Espaillat declinó hablar con The New York Times.

El gobierno creó una comisión para investigar el derrumbe. La procuraduría, que había recibido las quejas por ruido y está dirigiendo la nueva investigación, declinó repetidas solicitudes de comentarios, citando la investigación en curso.

El ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuyos técnicos realizaron las pruebas de ruido, y la ministra de Interior también declinaron hacer comentarios, y la alcaldesa de Santo Domingo declinó una solicitud de entrevista.

Jet Set abrió hace 50 años y se convirtió en un local popular, sobre todo los lunes por la noche. Se trasladó a la ubicación actual, un antiguo cine ubicado a una cuadra del mar, hace unos 30 años.

Durante esas décadas, según dijo Espaillat en la entrevista televisiva, el techo requirió constantes reparaciones.

Los paneles del techo se empapaban con el agua que se filtraba del aire acondicionado y siempre se caían, dijo. Los trabajadores habían sustituido algunos el día del derrumbe, dijo.

“Nosotros siempre teníamos el techo impermeabilizado, entonces entendíamos siempre que era un tema del aire”, dijo. Recalcó que habría reparado cualquier cosa que hubiera sido necesaria; al fin y al cabo, su madre y su hermana siempre estaban en el club.

Las imágenes de satélite muestran que, a finales de 2022, se añadió al techo una estructura de unos 4 por 4 metros.

“Ellos tenían muchísimas cosas ahí en ese techo”, dijo Lilian Artiles, quien vive justo detrás del club y presenció cómo subían al tejado lo que parecía ser una gran estructura metálica o un compresor de aire acondicionado.

El año pasado, el presidente de la asociación de vecinos que se enfrentó al club por las quejas sobre los ruidos grabó un video de una grúa izando ese mismo objeto al techo del club.

Los investigadores “tendrán que determinar si esa estructura estaba diseñada para soportar ese peso adicional”, dijo José Espinosa Feliz, ingeniero civil radicado en Santo Domingo, sobre las diversas unidades del techo.

Espaillat dijo en la entrevista con El Día que no tenía forma de saber si los equipos del techo eran demasiado pesados.

“Yo no puedo hablarle de la cantidad del peso porque nunca tuve la información de cantidad de peso”, dijo.

Se necesitan permisos para las reformas importantes, pero el gobierno aún no ha respondido a una solicitud para revisar los registros de permisos para el club nocturno.

Varios expertos en ingeniería dijeron que creían que el techo sobrecargado hacía que el viejo edificio fuera más vulnerable al constante traqueteo provocado por el ruido.

Tejada dijo que una combinación de vibraciones de los altavoces, los aparatos de aire acondicionado, los generadores y la gente bailando probablemente debilitó las vigas de soporte afectadas por el agua. También dijo que las fotos de los escombros parecen mostrar que se habían aplicado varias capas adicionales de fino de hormigón al techo, un peso para el que probablemente no estaba diseñada esa estructura.

“Llega un momento que, sumado a la carga excesiva que tenía eso, produce una explosión”, dijo.

Los vecinos habían luchado contra el Jet Set desde 2021, inicialmente por un generador exterior a ras de suelo, que dijeron que se utilizaba casi todo el tiempo, no solo durante las emergencias.

Las autoridades ayudaron a mediar en una resolución. El club accedió a no utilizar el generador con tanta frecuencia, a insonorizar la zona que lo rodeaba y a instalar una puerta doble en la parte trasera del club para amortiguar los sonidos.

El mediador, que se llama Nelson Pimentel pero no tiene parentesco con el superviviente del mismo nombre, dijo que en ese momento no se inspeccionó el techo porque no era relevante para la denuncia.

“Este tipo de inspección es muy específica”, dijo.

Pero incluso después de que se minimizara el ruido del generador y se instalara la puerta, el club siguió infringiendo las leyes sobre contaminación acústica, según muestran los registros.

Hasta ahora se han presentado al menos cinco demandas contra Espaillat por el derrumbe, y también contra la oficina de la alcaldesa y el gobierno estatal, alegando que no inspeccionaron adecuadamente el edificio.

Leonardo Madera Reyes, director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones, quien dirige la comisión que trata de determinar la causa del colapso de la estructura, dijo que había presentado un informe preliminar a la procuraduría. Dijo que no estaba autorizado a revelar los resultados, que no incluyen conclusiones definitivas.

Se enviaron decenas de muestras de material de los escombros del club a un laboratorio para evaluar aspectos como la resistencia al peso de las vigas, dijo Madera, y los resultados estaban pendientes.

“Tenga usted la garantía de que lo que salga de ahí va a ser la real verdad de la posible causa del colapso y de la tremenda pérdida de tantos seres humanos, seres queridos que nosotros conocíamos”, dijo.

Jennifer Taveras, manicurista y estudiante universitaria de 24 años que se fracturó una pierna en la catástrofe, contó cómo la amiga con la que estaba señaló hacia el techo después de que se cayó algo.

Ella miró en esa dirección, pero antes de que pudiera correr para ponerse a resguardo, la pared se vino abajo, inmovilizándole ambas piernas.

Una personas que estaba sentada en las mesas frente a la pista de baile murió al instante, dijo.

Otras personas vestidas con ropas elegantes que habían estado cantando, bailando y celebrando fiestas de cumpleaños gritaban de agonía y pedían ayuda, recordó Taveras. Algunos gritaban: “¡Corta la corriente!”, porque estaban recibiendo descargas eléctricas mientras yacían lesionados e incapaces de moverse.

“Yo no me creía lo que estaba viviendo”, dijo desde el hospital, después de que los médicos le operaran la pierna izquierda. “Tenía personas a mi alrededor, personas muertas. Había mucha sangre”.