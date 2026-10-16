¿El tirador usó una escopeta comprada por su madre? los nuevos detalles del tiroteo en una escuela de Oregón

Tres menores de edad y un maestro fallecieron el pasado 15 de octubre a causa de un tiroteo ocurrido en una escuela primaria de Oregón, presuntamente perpetrado por un adolescente de 16 años.

Las autoridades y los medios estadounidenses indicaron que el tirador fue abatido por un transeúnte que se encontraba en los alrededores de la escuela.

Se presume que el hombre que disparó contra el tirador era el padre de uno de los alumnos que se encontraban en el centro educativo.

Además de los cuatro fallecidos, las autoridades informaron que otras dos personas, un niño de siete años y una maestra de 54, resultaron heridas durante el tiroteo y fueron trasladadas a un centro asistencial en estado crítico.

Así habría ocurrido el tiroteo

De acuerdo con la BBC, la policía de Oregón recibió la primera llamada a las 12:59 del jueves. En ella, una persona informó que había recibido disparos de alguien que portaba «un arma larga».

Posteriormente, las autoridades recibieron más llamadas de auxilio procedentes de la escuela. La BBC afirma que el centro educativo entró en un «estado de confinamiento» y que la policía llegó tres minutos después de recibir las llamadas.

Mike Krantz, jefe de la Policía de Bend, Oregón, afirmó que el tirador comenzó a disparar contra las puertas de varias aulas, las cuales contaban con mecanismos de seguridad.

Las autoridades sostienen que el tirador fue abatido por el padre de dos niñas que estudian en el colegio.

¿Usó la escopeta de su madre?

La investigación preliminar realizada por las autoridades de Bend y otras entidades, como el FBI, apunta a que el adolescente de 16 años habría utilizado una escopeta que su madre había comprado.

Three children and a teacher were killed, when a 16-year-old armed with a pump-action shotgun purchased by his mother, according to a law enforcement official, broke into Silver Rail Elementary School in Bend, Oregon on Thursday.



Some parents waited hours to be reunited with… pic.twitter.com/5q9qtpidJT — CBS Mornings (@CBSMornings) October 16, 2026

Esta hipótesis surgió después de que las autoridades acudieran este viernes al domicilio del tirador para registrar sus pertenencias y buscar indicios que permitan esclarecer los motivos que lo habrían llevado a perpetrar el tiroteo.

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