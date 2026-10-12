Escondida en una funda de guitarra: el caso del menor que hirió con una escopeta a dos docentes en Francia

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Escondida en una funda de guitarra: el caso del menor que hirió con una escopeta a dos docentes en Francia

Un menor de 14 años entró a una escuela de Francia con una escopeta e hirió a dos docentes, uno de ellos director del centro educativo.

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Escena del crimen

FOTO ILUSTRATIVA. Una cinta con la inscripción «Crime Scene Do Not Enter» (Escena del crimen, no entrar) (Foto Prensa Libre: EFE)

En Francia se conoció este 12 de octubre el caso de un adolescente de 14 años que ingresó a su escuela con una escopeta de caza e hirió a dos adultos, uno de ellos el director del centro educativo.

De acuerdo con información del ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, el menor fue arrestado y no contaba con antecedentes. Los padres del agresor también fueron detenidos.

Medios locales señalan que las autoridades hallaron varias armas de fuego en el domicilio de la familia.

El tiroteo tuvo lugar alrededor de las 9:25, hora local (7:25 GMT), en el colegio Joseph-Lakanal de Aubagne, a casi 30 kilómetros de Marsella.

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La fiscal adjunta de Marsella, Audrey Jouaneton, detalló que el menor llevó la escopeta de caza escondida en una funda de guitarra y la sacó en el primer nivel del colegio.

También explicó que los primeros disparos ocurrieron en el vestíbulo y estuvieron dirigidos contra el director y una profesora. Ambos adultos resultaron heridos en las piernas.

Las autoridades señalaron que los heridos fueron trasladados rápidamente a un centro asistencial y que sus vidas no corren peligro.

Posteriormente, el adolescente subió al segundo y último piso, donde efectuó un primer disparo en el pasillo antes de entrar en un aula ocupada por alumnos y un profesor. Allí disparó contra el encerado.

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La intervención de otro docente permitió reducir al agresor, quien fue detenido enseguida por la Policía.

Según la fiscal, el joven no pronunció ninguna frase durante toda la secuencia criminal.

En un mensaje publicado en las redes sociales, el presidente Emmanuel Macron alabó la "sangre fría del equipo educativo que permitió evitar lo peor".

El ministro Nuñez aseguró, por su parte, que todas las hipótesis están abiertas, pero recalcó la gravedad de los hechos, puesta de manifiesto en la investigación abierta por "intento de asesinato" y confiada a la brigada criminal de Marsella.

El ministro pidió "prudencia" sobre las causas del tiroteo, pero aseguró que el acto fue "premeditado".

Lea también: ¿Drones con gel pimienta? la nueva medida de EE. UU. para evitar los tiroteos en escuelas

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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