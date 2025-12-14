El ultraderechista José Antonio Kast gana por amplio margen las presidenciales de Chile, mientras Jara promete una oposición “exigente”

El ultraderechista José Antonio Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, con el 83.4% de los votos escrutados.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años José Antonio Kast, obtiene el 58.61 % de los votos frente al 41.39 % de la exministra de Gabriel Boric, de 51 años.

El fundador del Partido Republicano ganó en las 16 regiones del país, incluido bastiones de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, que alberga la capital, y arrasó en las zonas mineras del norte y las agrícolas del sur.

“Hace unos minutos recibimos la llamada de Jara”, dijo Arturo Squella, mano derecha de Kast y presidente del Partido Republicano.

“Nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado, muy responsable de este tremendo sacrificio de hacernos cargo de las crisis por las que atraviesa Chile”, agregó Squella.

Es la segunda victoria más amplia desde el retorno a la democracia, después del triunfo por 24.3 puntos de la expresidenta progresista Michelle Bachelet sobre la conservadora Evelyn Matthei en 2013.

Kast, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda en democracia.

El primer y único derechista en llegar al poder hasta ahora, desde el retorno a la democracia, ha sido el fallecido Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que votó en contra de la permanencia del dictador.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Padre de 9 hijos y ferviente católico, Kast recibirá la banda presidencial el 11 de marzo en manos del progresista Gabriel Boric, su contrincante en las elecciones de 2021 y contra el que perdió por amplio margen hace cuatro años.

Desde 2006, el poder se ha alternado entre izquierda y derecha y ningún presidente le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.

La campaña ha girado casi de manera monotemática en torno al aumento de la delincuencia y la migración irregular, pese a que Chile sigue siendo uno de los países más seguros del continente, con una tasa de homicidios de 6 por cada 100 mil habitantes.

Kast, con fuertes vínculos con otros líderes ultra de la región, ha prometido la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.

El candidato a la presidencia de Chile por el Partido Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, a su llegada a votar el domingo 14 de diciembre del 2025. este domingo en la segunda vuelta de las elecciones generales. (Foto, Prensa Libre: EFE).

El ultraderechista, que en su tercer intento consiguió llegar a La Moneda, tendrá que lidiar con un Legislativo sin fuerzas mayoritarias, donde el bloque de derecha y ultraderecha está a dos diputados de la mayoría en el Congreso (76 de 155) y empatado con la izquierda en el Senado.

Jara promete una oposición “exigente”

La comunista moderada Jeannette Jara prometió liderar una oposición “exigente” al nuevo gobierno de la extrema derecha.

En un acto ante sus seguidores en el centro de Santiago, luego de reconocer su derrota en su cuenta de X, Jara aseguró que liderará una oposición “propositiva y exigente, para avanzar en mejorar la vida” de los chilenos.

La exministra de Trabajo del gobierno de Gabriel Boric pidió también la unidad de las fuerzas de la nueva oposición.

“El camino de la unidad es el único camino que vale la pena”, aseguró.

Jara, de 51 años y quien lideró la alianza oficialista tras ganar las primarias, había vencido por una leve mayoría en la primera vuelta el 16 de noviembre, pero Kast arrasó en el balotaje con sus promesas de mano dura contra la delincuencia y de expulsar a cientos de miles de migrantes indocumentados.

Su partido y otras fuerzas de derecha obtuvieron también la mayoría de los escaños en el Congreso el mes pasado.