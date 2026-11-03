Elecciones intermedias en Estados Unidos 2026: cinco preguntas clave para la votación del 3 de noviembre

Estas son cinco preguntas que podrían determinar cómo se desarrollarán las elecciones legislativas de Estados Unidos del martes 3 de noviembre.

Los demócratas llegan a los comicios con un electorado motivado y la posibilidad de recuperar el control del Congreso. Sin embargo, sus aspiraciones también dependen de los votantes independientes y de quienes anteriormente apoyaron al presidente Donald Trump, pero ahora están descontentos con su gestión.

Las contiendas por el Senado en estados como Maine, Michigan, Texas y Florida pondrán a prueba la capacidad de los demócratas para atraer votantes más allá de sus bases tradicionales. También permitirán evaluar si la elección de candidatos progresistas favorece al partido o dificulta sus posibilidades en territorios competitivos.

Otro factor será la influencia de las grandes contribuciones económicas de multimillonarios, especialmente a favor de candidatos republicanos. A esto se suma la incertidumbre sobre las posibles acciones del Gobierno de Trump para cuestionar la votación o impugnar los resultados, aunque los funcionarios electorales expresan confianza en la integridad del proceso.

1. ¿Qué harán los votantes descontentos?

Según todos los indicios, muchos votantes demócratas en el país están entusiasmados por participar en las elecciones. Sin embargo, para obtener buenos resultados, el partido también necesita el apoyo de votantes de tendencia republicana e independientes, especialmente si aspira a conseguir la mayoría en el Senado, una mayoría amplia en la Cámara de Representantes y el control de la mayoría de las gobernaciones.

El presidente Donald Trump registra altos niveles de desaprobación, pero los analistas no tienen claro si quienes votaron por él anteriormente apoyarán ahora a candidatos demócratas o preferirán quedarse en casa.

Una baja participación republicana podría no ser suficiente para que los demócratas ganen algunas contiendas donde los votantes republicanos superan en número a los demócratas. Entre ellas figuran las elecciones al Senado en Texas y Kansas, así como la elección para gobernador de Florida.

“No cabe duda de que esta será una gran noche para los demócratas, pero es imposible saber cuán importante será”, escribe el analista político independiente Charlie Cook.

“Las encuestas no pueden determinar qué republicanos descontentos votarán a regañadientes por su partido, cuáles se quedarán en casa y cuáles podrían tomar la medida relativamente drástica de votar por el partido contrario”.

2. ¿Cómo les irá a los demócratas progresistas?

Los republicanos esperan que, aunque los votantes estén descontentos con el rumbo del país bajo su Gobierno, consideren que la alternativa demócrata sería peor.

En algunas contiendas reñidas, esa alternativa es un candidato demócrata de tendencia liberal, o el temor a que los sectores más progresistas del partido recuperen el poder.

La elección al Senado en Michigan es uno de los principales ejemplos. Los demócratas nominaron al progresista Abdul El-Sayed en lugar de un candidato más moderado, y las encuestas muestran una competencia muy ajustada.

Esto ocurre mientras candidatos demócratas en estados de tendencia más republicana, como Iowa y Alaska, también disputan contiendas competitivas.

En la elección al Senado de Florida, los demócratas nominaron a Angie Nixon, identificada con el socialismo democrático. Pocos analistas consideran que esa contienda sea competitiva, a diferencia de la elección para gobernador del mismo estado.

3. ¿Podrán los demócratas derrotar a Susan Collins en Maine?

Para obtener la mayoría en el Senado, los demócratas casi con seguridad necesitarán ganar en Maine, donde las encuestas muestran una contienda muy reñida, pese a que el entorno político del 2026 resulta especialmente desfavorable para los republicanos.

La senadora republicana Susan Collins es un caso excepcional: figura entre los últimos candidatos al Senado que representan a un estado cuyos votantes suelen apoyar al partido contrario.

Este año enfrenta una de las campañas de reelección más difíciles de su trayectoria, frente a Troy Jackson, demócrata y expresidente del Senado estatal.

Los republicanos sostienen que Collins es un ejemplo de cómo encontrar puntos en común y conectar con votantes que habitualmente apoyan al otro partido, sin renunciar a sus principios.

4. ¿Cuánta influencia tienen los multimillonarios?

Los multimillonarios han tenido un papel destacado en el financiamiento político de estas elecciones legislativas, con aportes especialmente elevados a los republicanos.

El empresario tecnológico Elon Musk ha concentrado su atención en la contienda por el Senado en Texas, donde intenta impulsar al candidato republicano Ken Paxton, quien ha estado involucrado en varios escándalos.

Otros multimillonarios financian a candidatos republicanos en Ohio y Florida. Todavía está por verse cuánto influirá ese dinero en las decisiones de los votantes.

La saturación de anuncios televisivos podría llevar a que parte del electorado deje de prestarles atención. Incluso podría tener un efecto contrario al esperado si los multimillonarios y la corrupción se convierten en temas centrales de determinadas campañas.

En algunos distritos electorales competitivos, el debate incluye la concentración de las ganancias en el sector tecnológico, la menor participación de los trabajadores en los beneficios económicos y el aumento del costo de vida por encima de los salarios.

5. ¿Intentará Trump influir en la votación o impugnar los resultados?

La mayoría de los estadounidenses espera que Trump denuncie fraude electoral si su partido pierde.

En los días previos a las elecciones, su administración ha intentado acusar a estados gobernados por demócratas de permitir que personas sin ciudadanía estadounidense voten. Hasta ahora, esas acusaciones han sido recibidas con escepticismo en los tribunales.

El Departamento de Justicia también intentó impedir la certificación de los resultados de la elección al Senado en Alaska si el candidato republicano pierde por un margen estrecho.

Los funcionarios electorales de todo el país se preparan ante distintos escenarios, incluida la posible presencia de agentes de inmigración cerca de los centros de votación, intentos de Trump o sus aliados de generar confusión sobre el proceso electoral e incluso la posibilidad de que el presidente intente confiscar máquinas de votación después de las elecciones.

A pesar de estas preocupaciones, los funcionarios electorales y los expertos expresan confianza en que las elecciones serán libres y justas.

“Hemos estado trabajando para prepararnos para estas elecciones desde el miércoles siguiente a las últimas”, dijo en una entrevista Cisco Aguilar, secretario de Estado de Nevada y miembro del Partido Demócrata.

“Hemos ganado en los tribunales, hemos acudido dos veces al Tribunal Supremo y estamos preparados, manteniendo la confianza en el proceso y asegurándonos de que los votantes sepan que sus votos contarán”.