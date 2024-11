Elon Musk satisfecho por la ventaja de Trump para regresar a la Casa Blanca: “El futuro será fantástico”

El magnate Elon Musk mostró su emoción en la red social X ante la posibilidad cada vez mayor de que Donald Trump vuelva a ocupar la Casa Blanca tras los resultados de las elecciones de este martes, que otorgan una ventaja al candidato republicano con 266 delegados.

"El futuro será fantástico", reza uno de los mensajes del propietario de SpaceX junto a la imagen de un cohete Starship de la compañía despegando desde una torre de lanzamiento.

El magnate colgó una imagen manipulada en la que aparece sujetando un lavamanos en el despacho Oval de la Casa Blanca. "Let that Sink In" (literalmente traducido al español, como "Deja que se hunda"), agregó, en un juego de palabras que alude a asimilar una idea con el paso del tiempo.

El origen de la foto está en octubre de 2022 cuando Musk compró la red social Twitter, ahora X, y colgó un vídeo, en el que aparece entrando en las oficinas de la compañía acarreando con un lavamanos, acompañado del texto "Let that SinkIn".

Musk también compartió en la madrugada del miércoles una imagen sentado y hablando junto a Trump mientras se ve al fondo una pantalla gigante que muestra los resultados electorales, en favor del candidato republicano.

"Esta noche, el pueblo de Estados Unidos le ha dado a Trump un mandato claro como el cristal para el cambio", sentenció el magnate.

El empresario de origen sudafricano de 53 años es uno de los más fieles partidarios del expresidente (2017-2021) y se ha volcado por completo en respaldo al movimiento MAGA (siglas en inglés de ‘Hacer Estados Unidos grande de nuevo’).