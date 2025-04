Elon Musk y DOGE estarían utilizando IA para espiar a los empleados del Gobierno que critican a Trump

Según la cadena de televisión estadounidense Telemundo, el equipo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), encabezado por el empresario e inversor sudafricano Elon Musk, trabaja en la reducción de costos en el Gobierno de Estados Unidos y en el control de la vigilancia en la política de EE. UU.

"Fuentes anónimas afirman que el DOGE está implementando inteligencia artificial (IA) para monitorear las comunicaciones entre empleados de agencias federales", indicó el medio norteamericano, sugiriendo que Musk y su equipo buscan alguna actitud hostil hacia las iniciativas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con esta fuente que pidió el anonimato, el DOGE se encuentra actualmente enfocado en vigilar a los empleados de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), por lo que presuntamente utiliza IA para poder revisar mensajes en la plataforma Microsoft Teams y en otras aplicaciones de mensajería instantánea.

En ese contexto, el actual director de la EPA, el abogado estadounidense Lee M. Zeldin, le pidió a todos sus colaboradores actuar con mucha cautela respecto de lo que expresan, publican y realizan, ante la posibilidad de que los funcionarios del DOGE estén buscando declaraciones contrarias al presidente Donald Trump o a Elon Musk.

En marzo se dio a conocer que los trabajadores del Departamento de Eficiencia Gubernamental utilizan activamente la aplicación Signal, una plataforma de mensajería libre y de código abierto, con énfasis en la privacidad y la seguridad, que es empleada para enviar y recibir mensajes de datos cifrados, cuyo contenido termina por desaparecer.

Luego de la amplia aceptación de Signal por parte de los funcionarios del departamento, Musk decidió implementar a Grok, un chatbot de inteligencia artificial generativa basado en grandes modelos de lenguaje que fue desarrollado por el magnate sudafricano como respuesta al surgimiento de ChatGPT, la aplicación más popular de IA.

Conforme a lo expuesto por la revista estadounidense Forbes, especializada en temas de negocios y finanzas, el Departamento de Eficiencia Gubernamental utiliza Grok “para optimizar los procesos gubernamentales”. Sin embargo, la abogada Kathleen Clark considera que el DOGE actúa de manera ilegal, con el permiso del presidente Trump.

"Si los trabajadores de este polémico departamento utilizan aplicaciones como Signal o Grok y no hacen copias de seguridad de cada mensaje que se relacione con algún archivo federal, están cometiendo una ilegalidad dentro de Estados Unidos", sostuvo Kathleen, una de las expertas en ética gubernamental que fue consultada por Forbes.

En diversas ocasiones, Musk ha afirmado que el DOGE “evita activamente el flujo habitual de los documentos”, ya que, en lugar de generar copias oficiales como lo hacen otros departamentos, este equipo opta por utilizar un procesador de textos en línea, lo cual permite que varias personas editen simultáneamente y se agilice el trabajo.

Asimismo, el sudafricano ha señalado que la IA podría sustituir a los funcionarios, por lo que planea desarrollar “el sistema de inteligencia artificial más dinámico de la historia”, el cual presuntamente ya está en funcionamiento, debido a que muchos se preguntan cómo Musk logró identificar con tanta rapidez a los "empleados ineficientes".

Además, el DOGE también logró detectar “cientos de computadoras mágicas que enviaban dinero de la nada”, así como decenas de personas mayores de 150 años en Estados Unidos que aún reciben beneficios del Seguro Social, razón por la cual diversos medios norteamericanos se preguntan si este nuevo sistema de IA ya está activo.

