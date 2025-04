“Más tonto que un saco de ladrillos”: ¿Quién es Peter Navarro y por qué Elon Musk lo insultó?

Durante la mañana del pasado martes 8 de abril, el empresario e inversor sudafricano Elon Musk calificó de “auténtico imbécil” y “más tonto que un saco de ladrillos” a Peter Navarro, mediante una publicación en la red social X (Twitter), en respuesta a las críticas sobre el supuesto origen de la fabricación de los automóviles en Tesla.

"Peter es un auténtico imbécil y lo que dice es manifiestamente falso. Tesla tiene la mayor cantidad de autos fabricados en los Estados Unidos, por lo que Navarro es más tonto que un saco de ladrillos", expresó Musk en alusión a los comentarios del estadounidense de 75 años, quien sostuvo que Elon no cumple con lo que afirma ser.

"Elon Musk no es un fabricante de automóviles, él es un ensamblador. Buena parte de los motores que recibe provienen de Japón y China. Además, la electrónica viene de Taiwán y nosotros queremos que las transmisiones se fabriquen en Indianápolis, queremos que los autos se fabriquen aquí", indicó Peter Navarro la noche del 7 de abril.

La disputa entre Navarro y Musk generó una amplia atención mediática a nivel internacional, pese a los intentos de la Casa Blanca por restarle importancia: "Esta pelea solo es una cuestión de hombres que no piensan igual", aclaró Karoline Leavitt, la portavoz de la residencia oficial del presidente, al ser consultada sobre la polémica discusión.

Nacido el 15 de julio de 1949 en la ciudad de Cambridge, Massachusetts, Peter Kent Navarro es un economista y científico social estadounidense de 75 años que, desde el lunes 20 de enero del 2025, funge como consejero principal de Comercio y Manufactura del presidente de los Estados Unidos, el magnate neoyorquino Donald Trump.

Del 20 de enero del 2017 al 20 de enero del 2021, durante el primer mandato de Donald Trump, Navarro se desempeñó como director del Consejo Nacional de Comercio de la Casa Blanca y también como director de la Oficina de Política Comercial y Manufacturera, por lo que goza de la “confianza absoluta” del mandatario republicano.

Asimismo, Navarro es profesor emérito de Ciencias Económicas y Políticas Públicas en la Escuela de Negocios "Paul Merage", de la Universidad de California, en Irvine. Sin embargo, según declaró en diciembre del 2016, su aspiración siempre fue convertirse en alcalde de San Diego, aunque perdió cinco elecciones consecutivas en esa ciudad.

Dadas las circunstancias, en el 2017 se incorporó a la primera administración de Trump como asesor en materia de comercio y fue quien animó al presidente estadounidense a implementar políticas comerciales proteccionistas, orientadas a proteger y favorecer a los productores nacionales frente a la gran competencia de productos extranjeros.

Según el periódico estadounidense The New York Times, Peter Navarro “fue un funcionario clave” detrás de la guerra comercial entre China y Estados Unidos en el 2018, ya que fue uno de los principales defensores de las políticas de “línea dura” hacia el gigante asiático, razón por la cual fue sancionado por las autoridades de Pekín en el 2019.

Posteriormente, en el 2020, el economista participó en la respuesta de la administración ante la pandemia de covid-19 y fue nombrado coordinador nacional de políticas relacionadas con la Ley de Producción para la Defensa, en el marco de la cual emitió pocas advertencias sobre la amenaza del coronavirus y minimizó los riesgos en público.

Tesla has the most American-made cars. Navarro is dumber than a sack of bricks. @IfindRetards @RealPNavarro https://t.co/gECgtZt5Sc