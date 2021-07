Elsa descarga fuertes lluvias en Cuba con la vista en los Cayos de Florida

La tormenta tropical Elsa, cuyo centro tocó tierra pasado el mediodía de este lunes 5 de julio en la provincia cubana de Matanzas, descarga fuertes lluvias en el occidente y centro de la isla caribeña, desde donde luego proseguirá rumbo a los Cayos de Florida (EE. UU.).

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos, Elsa se traslada sobre la isla a 22 kilómetros por hora (14 m/h) con dirección noroeste y en las próximas horas proseguirá descargando fuertes vientos y lluvias, con la consecuente amenaza de inundaciones, en el oeste de Cuba.

La que es la quinta tormenta tropical de la actual temporada de huracanes en el Atlántico carga vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (50 m/h), y tras debilitarse conforme continua sobre tierra los meteorólogos prevén su fortalecimiento una vez retorne al mar en el sureste del Golfo de México.

La tarde de este lunes, Elsa se hallaba a 75 kilómetros (45 millas) al sureste de La Habana, la capital cubana, donde los comercios y bancos cerraron desde este mediodía y está prohibida la circulación de vehículos.

El ojo de la tormenta entró a Cuba exactamente por un punto en la Ciénaga de Zapata, el municipio más al sur de Matanzas, donde se reportan ya precipitaciones y marejadas que pueden provocar ligeras inundaciones en la zona.

De acuerdo con el NHC, Elsa dejará sentir sus vientos y lluvias torrenciales todavía en las provincias cubanas de Cienfuegos, Villa Clara, Mayabeque, Artemisa y La Habana.

Tras pasar por Cuba, la tormenta enfilará hacia los Cayos de Florida, la hilera de islas en el extremo sur de este estado y la franja entre Dry Tortugas y el cayo Craig está bajo aviso de tormenta tropical.

Tras alcanzar este conjunto de islas a primeras horas del martes, la tormenta proseguirá luego hacia la costa oeste de Florida, si bien sus vientos y lluvias asociados se sentirán también en la costa del sureste, incluido el condado Miami-Dade, donde esta tarde se emitieron alertas de tornados y empezaron las precipitaciones.

Estos efectos pueden suponer un obstáculo para las operaciones de búsqueda y rescate del edificio de la localidad costera de Surfside que se derrumbó de forma parcial el pasado 24 de junio, con el saldo provisional de 27 fallecidos y 118 desaparecidos.

Este lunes, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, expandió la orden de emergencia que emitió días atrás para incluir también a los condados Alachua, Columbia, Dixie, Franklin, Hamilton, Gilchrist, Jefferson, Lake, Lafayette, Madison, Marion, Sumter, Suwannee, Taylor y Wakulla.

La orden ejecutiva emitida hoy retiró la declaración del estado de emergencia para los condados DeSoto, Hardee y precisamente Miami-Dade, mientras que se mantiene en el caso de Charlotte, Citrus, Collier, Hernando, Hillsborough, Lee, Levy, Monroe, Pasco, Pinellas y Sarasota.

En el condado Pinellas, las autoridades escolares decidieron cerrar los días martes y miércoles los centros educativos, y cancelar todas las actividades de verano y extracurriculares que se desarrollan en sus instalaciones.

La Universidad Rasmussen, por su parte, anunció que el martes estarán cerrados sus campus en Tampa/Brandon, Central Pasco y Fort Myers, en el oeste del estado, a causa de la tormenta tropical.

Medios locales dan cuenta de personas que hoy empezaron a acudir a sitios dispuestos por las autoridades para llenar sacos de arena.

The Tropical Storm Warning along the Florida west coast has been extended northward and westward to the Ochlockonee River. #Elsa pic.twitter.com/5W1fyW4uv1

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 5, 2021