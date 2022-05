Ema Cardenas: la trágica historia de la quinceañera que murió atropellada a tan solo días de su fiesta

Días después de la trágica muerte de Emma Cardenas, las autoridades locales detuvieron a Terra Jean Flipping, una mujer de 38 años, y la acusaron de ser la responsable del atropellamiento que terminó con la vida de la quinceañera.

Según el relato de algunos testigos, luego de atropellar a la adolescente, Flipping bajó de su vehículo, vio lo que había ocurrido y se dio a la fuga, dejando gravemente herida a Cardenas.

Por su parte, el padre de Flipping declaró que su hija sí se detuvo después del accidente, pero decidió marcharse ya que las personas que llegaron a auxiliar a la joven comenzaron a ponerse agresivas.

Hasta el momento, la conductora que causó la muerte de la quinceañera en Iowa se encuentra libre bajo fianza mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.

Luego de la muerte de Ema Cardenas, su madre Anna Campos pidió a familiares, amigos y miembros de la comunidad que asistieran a un servicio en memoria de su hija.

Our hearts go out to the family and friends of @DsmEast High freshman Ema Cardenas, who died yesterday afternoon in a hit-and-run accident in the 1600 block of East University Ave. Ema has been with us since kindergarten and will be deeply missed by her friends and teachers. pic.twitter.com/UNBs6voYfh

— DM Public Schools (@DMschools) April 29, 2022