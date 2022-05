Niño de nueve años dispara accidentalmente a su hermano de cuatro años en la cabeza dentro de su hogar en Texas

De acuerdo con Susan Cotter, Mayor de la oficina de Sheriff del condado de Harrison: “El tío estaba visitando la residencia donde estaba los hermanos y poseía un arma. El menor de 9 años encontró el arma, la apuntó hacia su hermano y disparó con dirección a su cabeza”.

Las autoridades capturaron al tío de los hermanos, identificado como Francisco Javier Lupian, de 32 años y poseía varios acusaciones relacionados con actividades criminales, además de posesión ilegal de su arma.

Según la construcción de los hechos, luego del disparo, los familiares que se encontraban en la residencia ubicada en la cuadra 22300 de Guston Hall Lane no llamaron a los cuerpos de emergencia o al 911.

Trasladaron al menor herido en su vehículo al Hospital Memorial Hermann Katy, donde subsecuentemente fue trasladado en helicóptero al Texas Medical Center.

