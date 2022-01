Emma Coronel: qué se sabe sobre la infancia de la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán

Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán no siempre estuvo acostumbrada a la vida repleta de excesos y lujos que le proporcionó el dinero del reconocido narcotraficante.

Sin embargo, de acuerdo con declaraciones de la ex reina de belleza, su infancia fue normal y feliz a pesar de las dificultades.

“Fue una infancia muy común y feliz con mi familia. Yo me crié como una niña normal y común”, declaró Emma Coronel durante su última entrevista televisada.

Emma Coronel nació el 2 de julio de 1989 en San Francisco, California, luego de que su madre se encontrara de visita en Estados Unidos.

Según la ex reina de belleza, su nacimiento en tierras estadounidenses no estaba previsto, sino que fue un accidente.

“Mi mamá fue a visitar a su familia y no fue previsto. Le tocó y yo nací”, reconoció.

Al ser hija de padres mexicanos, la esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa cuenta con la doble nacionalidad.

De acuerdo con Emma Coronel, cuando tenía tan solo un mes de vida su madre decidió regresar con ella a Angostura, ciudad donde pasó toda su infancia.

La ex reina de belleza se crió al lado de sus dos hermanos mayores: Ines Omar Coronel Aispuro y Édgar Coronel Aispuro.

El menor de ellos, Edgar Coronel Aispuro, actualmente se encuentra preso por ser cómplice de la fuga de “El Chapo” Guzmán del Penal de Almoloya el 11 de julio de 2015.

La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán realizó todos sus estudios en la escuela del poblado y durante su estancia en Angostura fue descrita como una niña obediente y tranquila.

“Ella era una niña muy humilde a las órdenes de los papas. Era muy obediente y seguía todo lo que le mandaba la mamá. Ella barría, hacía mandados y cuidaba las gallinas”, confesó un vecino de la familia Coronel.

A pesar de que su familia ha sido relacionada con el tráfico de drogas desde varios años atrás, Emma Coronel niega haber pasado parte de su infancia rodeada de matas de marihuana y amapola.

“Yo no crecí entre matas de amapola y marihuana. No. Ese no fue mi caso”, confesó la esposa del narcotraficante mexicano.

A los 17 años, Emma Coronel concursó en el certamen de belleza de la Feria del Café y la Guayaba, donde conquistó la corona y fue proclamada reina.

Ese día conoció a Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien presuntamente habría sido el responsable de la victoria de la joven en el concurso de belleza celebrado en Durango.

Actualmente, Emma Coronel se encuentra cumpliendo una condena de tres años de prisión en Estados Unidos luego de declararse culpable de los delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero ante un tribunal de Washington.