Empresa de mensajería UPS recortará 20 mil puestos de trabajo en todo el mundo

El grupo estadounidense espera “reducir” su “plantilla operativa en aproximadamente 20 mil puestos durante 2025 y cerrar 73 edificios alquilados y propios para finales de junio de 2025“, dijo la compañía en un comunicado sobre los resultados del primer trimestre del año.

La empresa, que a finales de 2024 tenía cerca de medio millón de trabajadores, quiere “reconfigurar” sus operaciones debido a un “entorno comercial cambiante”, dijo la directora general, Carol Tomé.

“El entorno macroeconómico puede ser incierto, pero con nuestras acciones emergeremos como una UPS aún más fuerte y ágil“, explicó Tomé.

Los beneficios en los tres primeros meses de 2025 fueron de US$1 mil 200 millones, un 7,2% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que los ingresos descendieron un 0,7%, hasta los US$21 mil 500 millones.

