En imágenes: Terremoto de magnitud 6.0 deja más de 800 muertos en Afganistán

Al menos 812 personas han muerto y unas 2 mil 700 han resultado heridas después de que un terremoto de magnitud 6.0 y varias réplicas sacudieran la noche del 31 de agosto el este de Afganistán, confirmó el Gobierno de facto talibán.

Según el portavoz talibán Zabihullah Mujahid, 800 de los fallecidos y 2 mil 500 heridos se registraron en Kunar, mientras que en Nangarhar hubo 12 muertos y 255 heridos. Ambas provincias, situadas en el este del país y fronterizas con Pakistán, fueron las más afectadas por el sismo.

Mujahid advirtió que las cifras “no son definitivas y podrían aumentar”, mientras continúan las operaciones de rescate desde la madrugada para localizar a supervivientes. Estas labores se ven obstaculizadas por los deslizamientos de tierra que han bloqueado las carreteras e impiden el acceso a zonas remotas.

El temblor inicial se registró a las 23.47 horas del domingo 31 de agosto, hora local (19.17 GMT), y fue seguido de al menos dos réplicas de magnitud 5.2.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro a 27 kilómetros al este de Nangarhar, a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar su poder destructivo.

El Ejecutivo anunció la creación de un comité especial de emergencia y la asignación de US$14 millones para atender a las familias damnificadas, con el compromiso de ampliar los fondos si fuera necesario.

Indicó que los recursos se destinarán a asistencia médica de urgencia, distribución de alimentos y refugio, además de apoyar las tareas de rescate en las zonas más apartadas.

El Gobierno talibán ha desplegado helicópteros para evacuar a víctimas en regiones aisladas, mientras hospitales como el de Jalalabad —el más cercano al epicentro— están desbordados por la llegada de heridos.

Más de 800 personas han muerto y unas 2,500 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo 31 de agosto en el este de Afganistán, informaron este lunes fuentes oficiales. (Foto Prensa Libre: EFE/Cuenta de X de la UNMigration en Afganistán).

Miles de familias han quedado sin techo y necesitan con urgencia alimentos, agua y atención médica.

La ONU, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Media Luna Roja han confirmado que tienen equipos desplegados en las áreas afectadas para coordinar la entrega de ayuda humanitaria.

Desde el exterior, países como Pakistán, Irán, China, Siria y Egipto expresaron sus condolencias. La India anunció que proporcionará asistencia humanitaria y la Unión Europea (UE) aseguró que tiene un equipo sobre el terreno y está lista para proporcionar ayuda.

Edificios dañados tras un terremoto en Kunar, Afganistán. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/STRINGER).

Afganistán, sumido en una grave crisis económica desde la llegada de los talibanes al poder en el 2021, es uno de los países más vulnerables a los desastres naturales debido a la debilidad de su sistema sanitario, la pobreza y la falta de infraestructura.

Los terremotos son frecuentes en esta región, situada en el Hindu Kush, una de las zonas sísmicamente más activas del mundo, donde los temblores suelen ser poco profundos y, por tanto, más destructivos.

La escasez de recursos estatales y de equipos de rescate especializados dificulta la respuesta ante catástrofes de gran magnitud, con hospitales colapsados y aldeas que pueden quedar aisladas durante días.

En octubre del 2023, varios terremotos causaron más de mil muertos en la provincia occidental de Herat.

El país sufrió también una de sus peores catástrofes en 1998, cuando dos sismos en febrero dejaron unas 4 mil víctimas mortales en el norte. En mayo de ese mismo año, otro terremoto causó unas 5 mil muertes.