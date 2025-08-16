Científicos de Virginia Tech advierten sobre posible mega tsunami de 300 metros que podría afectar la costa del Pacífico de EE. UU.

Un equipo de investigación de la Universidad Virginia Tech, liderado por la geocientífica Tina Dura, emitió una alerta sobre la posibilidad de un mega tsunami que devastaría la costa del Pacífico de Estados Unidos, según reportes de prensa internacional.

The New York Post informó el 19 de mayo que Alaska, Hawái y la costa oeste continental de EE. UU. enfrentan una amenaza constante debido a su cercanía con zonas de desastres.

El estudio fue publicado en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias, y revela que podría ocurrir un terremoto en la zona de subducción de Cascadia, una falla que se extiende desde el norte de la isla de Vancouver hasta Cabo Mendocino, California.

Clarín aseguró que la “zona volcánica y de terremotos más activa del mundo está cobrando vida”, en alusión a la actividad sísmica en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, donde se generan aproximadamente el 80% de los tsunamis.

El estudio indica que existe un 15% de probabilidad de que ocurra un terremoto de magnitud 8.0 o superior en los próximos 50 años.

Por su parte, El Tiempo informa que el mega tsunami incluiría olas de hasta 300 metros, las cuales afectarían el sur del estado de Washington, el norte de Oregón y el norte de California. Además, ciudades como Seattle y Portland podrían quedar destruidas.

El fenómeno también provocaría un hundimiento de hasta dos metros. Según los expertos, la catástrofe ocurriría en cuestión de minutos, sin margen para una evacuación masiva.

El último gran terremoto en esa falla data del 26 de enero de 1700, cuando un sismo de magnitud superior a 8.0 provocó un tsunami que llegó a las costas de Japón.

El estudio enfatiza que un evento similar en la actualidad tendría efectos mucho más devastadores, debido a la mayor densidad poblacional, infraestructura urbana desarrollada y redes de transporte críticas.

Se estima que un mega tsunami podría provocar alrededor de 30 mil muertes, daños en más de 70 mil estructuras y pérdidas económicas de hasta US$81 mil millones, según el medio argentino.

Mega tsunami y tsunami: ¿cuál es la diferencia?

Los tsunamis convencionales presentan oleajes de pocos metros; en cambio, un mega tsunami puede superar los 100 metros de altura.

La geóloga Tina Dura, autora principal del estudio, afirma que “no se trata de un fenómeno gradual; el impacto sería inmediato y sin tiempo para la adaptación”.

Según el equipo científico, el silencio prolongado en la zona no es motivo de tranquilidad, sino una advertencia. Las estadísticas señalan que la región está “retrasada” en su ciclo sísmico, lo que incrementa la probabilidad de un nuevo evento catastrófico.

Asimismo, instan a los equipos de emergencia a mejorar los protocolos de evacuación, reforzar los refugios temporales y preparar planes para impactos en los sistemas de energía, agua y transporte.

Recomendaciones de seguridad