A principios de noviembre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a Jose Luis Rosales Ayala, un migrante salvadoreño en situación irregular, señalado como miembro activo de la MS-13, una pandilla internacional surgida en Los Ángeles, California, que opera sobre todo en EE. UU, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Conforme a lo expuesto por el ICE, el historial delictivo de Jose Luis Rosales Ayala en EE. UU. incluye conducir bajo los efectos del alcohol y una detención por maltrato infantil, mientras que en El Salvador tiene órdenes de detención por otros delitos, entre ellos homicidio, extorsión, tráfico de drogas, privación ilegal de libertad y robo.

Asimismo, la agencia indicó que el migrante salvadoreño opuso resistencia a los agentes durante su detención e intentó huir, pero estos recurrieron a su entrenamiento para detenerlo, de manera que permanecerá bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, a la espera de los procedimientos migratorios en San Francisco.

"A pesar de las interminables difamaciones de los políticos que promueven las políticas de santuario y de los principales medios de comunicación, nuestros agentes del ICE siguen haciendo su trabajo y protegiendo al pueblo estadounidense de delincuentes como este", agregó la Oficina de Detención y Deportación en San Mateo, California.

Salvadoreño señalado como integrante de la MS-13

"La oficina del ICE en San Francisco detuvo a un extranjero indocumentado, de 32 años y originario de El Salvador, tras una persecución a pie en San Mateo, California. Jose Luis Rosales Ayala cuenta con una condena por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI) y, presuntamente, es miembro de la pandilla MS-13", añadió la agencia federal.

Frente a este escenario, en la grabación compartida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se observa a Jose Luis Rosales Ayala huir mientras los agentes del ICE se le acercan, pero la persecución termina cuando varios agentes lo derriban en el patio de una casa en la ciudad de San Mateo, California.

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"Un presunto miembro de la MS-13 es abatido por agentes del ICE en California. Los funcionarios dicen que también enfrenta órdenes de captura por homicidio, extorsión y tráfico de drogas en El Salvador", indicó el DHS, tras asegurar que Jose Luis es un supuesto miembro de la pandilla salvadoreña con una condena por DUI en Estados Unidos.

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Univisión, la persecución fue captada por las cámaras de seguridad y, posteriormente, las autoridades identificaron al detenido como un salvadoreño señalado de pertenecer a la MS-13, pandilla que en el 2025 fue designada como organización terrorista extranjera por Estados Unidos.

Impacto de la ofensiva contra la MS-13

De conformidad con el periódico estadounidense New York Post, la Mara Salvatrucha (MS-13) surgió en Los Ángeles, California, en la década de 1980 entre jóvenes migrantes salvadoreños y se expandió tanto a otras zonas de Estados Unidos como a Centroamérica, por lo que en el 2025 fue designada organización terrorista extranjera.

La MS-13 opera mediante células locales llamadas clicas y agrupaciones regionales, coordinadas en distintos niveles jerárquicos, y, tras su designación como organización terrorista extranjera, el Gobierno de EE. UU. ha mantenido acusaciones y condenas por crimen organizado y homicidio contra los integrantes y cabecillas de la estructura.