Por primera vez en toda su historia, el desfile de Acción de Gracias de Macy’s ha sido pospuesto debido al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que prevé vientos fuertes y lluvias de moderadas a intensas en toda la región durante el día festivo, dado que la festividad se centra en la gratitud, la reunión familiar y la cosecha.

Ante este escenario, de conformidad con la cadena de televisión estadounidense CNN, el desfile comenzará el próximo sábado 28 de noviembre a las 8.30 horas de Guatemala, luego de que Macy’s informara, mediante un comunicado, que la decisión se tomó tras consultar con las autoridades locales y los organismos colaboradores.

Por lo tanto, aunque el desfile fue suspendido entre 1942 y 1944 durante la Segunda Guerra Mundial, esta es la primera vez que se pospone, pues aplazarlo requiere un enorme reajuste logístico que involucra a las fuerzas del orden y a las agencias municipales, así como a los empleados y voluntarios de Macy’s que participan en el evento.

Entretanto, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, indicó durante una conferencia de prensa este 26 de noviembre que no asistirá al desfile del próximo sábado 28 de noviembre debido a una cirugía programada en el pie. “No podré asistir por indicación médica”, dijo el alcalde, quien iba a coordinar la seguridad del lugar.

Por primera vez en 100 años

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, los globos del desfile de Macy's fueron desinflados durante la noche del pasado miércoles 25 de noviembre y trasladados a una instalación especializada en el estado de Nueva Jersey, y serán inflados de nuevo durante la tarde del próximo viernes 27 de noviembre.

Por su parte, el productor ejecutivo del desfile, Will Coss, dijo que Macy’s está “desconsolada” por el aplazamiento y añadió que la empresa todavía trabaja en los detalles logísticos para mantener a las mismas bandas y equipos en el desfile del sábado, algunos de cuyos integrantes viajaron desde distintos lugares para participar en el evento.

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Dadas las circunstancias, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, destacó que, aunque los neoyorquinos y “millones de personas en todo el mundo” esperaban con entusiasmo el desfile del Día de Acción de Gracias, la seguridad es una prioridad para el evento, pues los vientos comenzarán a intensificarse en la zona.

Además, se esperan lluvias generalizadas y persistentes a partir del mediodía de este jueves 26 de noviembre, cuando las ráfagas de viento se acercarán a los 80 kilómetros por hora, de manera que el aplazamiento se produce después de que los organizadores decidieran no elevar los globos del desfile para garantizar la seguridad.

Centésimo desfile de Macy’s queda postergado

El desfile de Acción de Gracias de Macy’s, que este año celebra su edición número 100, fue pospuesto por primera vez en toda su historia debido al último pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología, que prevé vientos fuertes y potencialmente dañinos, acompañados de lluvias de moderadas a intensas en la Ciudad de Nueva York.

Frente a esta situación, después de esperar 100 años para la edición centenaria del desfile, ¿qué son unos días más?: “La seguridad de nuestros participantes y espectadores es nuestra máxima prioridad y, tras una consulta con nuestros socios de Nueva York y las agencias, hemos tomado la decisión de mover la celebración”, concluyó Macy’s.