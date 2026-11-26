La Bolsa de Nueva York anunció durante la mañana de este 26 de noviembre que no operará este jueves debido a la celebración del Día de Acción de Gracias en el territorio de Estados Unidos. Por ello, no habrá información de Wall Street ni del petróleo de Texas, que cotizaba entre US$84.31 y US$84.47 por barril el 25 de noviembre.

Asimismo, la celebración del Día de Acción de Gracias estará marcada por condiciones meteorológicas adversas en Nueva York, donde miles de familias se preparan para reunirse este 26 de noviembre, mientras una tormenta costera amenaza con complicar los desplazamientos y generar situaciones peligrosas en diferentes puntos del estado.

Ante esta situación, las autoridades estadounidenses pidieron a todos los residentes que se mantengan informados, tomen precauciones antes de salir de casa y presten especial atención a las advertencias meteorológicas, pues se esperan fuertes ráfagas de viento, precipitaciones intensas y posibles inundaciones en varias zonas vulnerables.

Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia ante la llegada del fenómeno meteorológico y, en una publicación en X (antes Twitter), advirtió que las condiciones podrían afectar la movilidad durante una de las fechas de mayor actividad familiar en casi todo el territorio de los Estados Unidos.

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Dadas las circunstancias, Nueva York pospuso su desfile del Día de Acción de Gracias hasta el 27 de noviembre por temor a condiciones meteorológicas extremas, mientras las lluvias, las inundaciones, las nevadas y la preocupación por las recientes fallas tecnológicas amenazan con complicar una de las jornadas de mayor movimiento en el país.

En particular, la tormenta invernal que gana fuerza en la costa este de Estados Unidos amenaza con interrumpir los desplazamientos por aire y carretera de hasta 80 millones de personas en uno de los períodos de mayor actividad turística de los estadounidenses, pues se pronostican fuertes lluvias y vientos intensos este jueves 26 de noviembre.

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“Después de una estrecha colaboración con nuestros socios de la ciudad de Nueva York y las distintas agencias de los Estados Unidos, hemos tomado la decisión de trasladar la celebración de este año”, dijo Macy’s, patrocinador del tradicional desfile, en un comunicado difundido por la alcaldía neoyorquina el miércoles 25 de noviembre.

“Prevemos lluvias intensas y vientos fuertes que podrían generar condiciones peligrosas para viajar”, escribió en X la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien recomendó a la población mantenerse alerta y prever tiempo adicional para sus desplazamientos, ya que los condados más afectados son Nassau, Suffolk y Westchester.

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Por otro lado, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) prevé inspeccionar a 18 millones de pasajeros entre el miércoles 25 y el domingo 29 de noviembre, mientras que la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) proyectó que más de 82 millones de estadounidenses recorrerán casi 90 kilómetros en el mismo período.

De ese total, casi 73 millones se desplazarán por carretera y cerca de seis millones lo harán en avión, mientras que la TSA y la AAA esperan que otros tres millones de personas viajen en autobuses, trenes y cruceros; además, el tráfico aéreo alcanzó el miércoles su nivel más alto en 16 años, con casi 52 mil vuelos en una sola jornada.