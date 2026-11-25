Durante la tarde del pasado domingo 22 de noviembre, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) arrestaron a dos ciudadanos mexicanos en la manga de embarque de un vuelo de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles, California, en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma.

Según el informe del ICE, Ricardo Larrondo Mendoza era buscado por presuntamente exceder el período de permanencia autorizado por su visa, mientras que Sofía Hernández habría lanzado café caliente contra los agentes, en un incidente que generó cuestionamientos sobre los derechos de los viajeros y los protocolos de actuación.

Esto se debe a que la escena ocurrió en la pasarela de abordaje y fue grabada por testigos, cuyas imágenes muestran a los agentes migratorios del ICE, vestidos de negro y con el rostro cubierto, forcejeando con ambos en el suelo mientras retrasaban el vuelo, lo que desató protestas tras la detención de la familia en Seattle, Washington.

Ante este escenario, trabajadores aeroportuarios y activistas protestaron tras el arresto de ambos por parte del ICE cuando abordaban un vuelo, mientras que la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles (CHIRLA) advirtió sobre los riesgos de viajar en avión para los inmigrantes con visas vencidas o procesos pendientes.

Protestas contra el ICE

Las autoridades migratorias estadounidenses fueron objeto de críticas después de que agentes del ICE arrestaran a dos pasajeros cuando abordaban un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, donde otros viajeros presuntamente comenzaron a obstaculizar la labor de los agentes y a agredirlos para impedir el arresto.

Dadas las circunstancias, el operador del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma manifestó en un comunicado que estaba "indignado" por lo ocurrido, mientras que Alaska Airlines señaló que el incidente ocurrió durante el embarque de uno de sus vuelos a Los Ángeles, California, y que no se le notificó debidamente la medida coercitiva.

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Asimismo, tanto la aerolínea como el Puerto de Seattle, propietario y gestor del aeropuerto internacional de Tacoma, indicaron que investigaban si se habían seguido los protocolos adecuados, manifestaron su "preocupación" por las detenciones y reconocieron "lo angustioso que ha sido este incidente para los empleados y los clientes".

Por su parte, Olia Catala, abogada de los detenidos, declaró a la cadena de televisión estadounidense CNN que ninguno de los dos tiene antecedentes penales: "Hubo pánico, caos, los agentes agarraron a Sofía y a ella se le derramó el café", agregó, tras asegurar que los agentes del ICE iban vestidos de civil y que ambos se asustaron.

Críticas de Pearl Jam

Pearl Jam, grupo de grunge alternativo formado en Seattle, condenó las detenciones del ICE en el aeropuerto de Tacoma, tras un incidente en el que agentes enmascarados separaron a un padre y su hija, de manera que la banda calificó el sistema como impulsado por una fría crueldad y arremetió contra la política migratoria de Donald Trump.

Pearl Jam publicó un comunicado en el que expresó su rechazo a las acciones del ICE y describió el incidente como desgarrador e indignante, al señalar que es inconcebible ver a una familia separada en el aeropuerto por individuos enmascarados, por lo que la banda afirmó que se opone firmemente a este tipo de trato inhumano.