Durante la tarde del pasado 26 de noviembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó de “injerencia” la decisión de la Administración de Control de Drogas (DEA) de pedir a mexicanos que le reporten presuntos vínculos con el cartel de Sinaloa y reclamó a la agencia que investigue quién distribuye el fentanilo en Estados Unidos.

“Imagínense que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana abriera un WhatsApp para la denuncia de la corrupción en los Estados Unidos. ¿Cómo lo vería el gobierno estadounidense? Es evidente que es un asunto de injerencia”, declaró la jefa de Estado en su conferencia matutina desde el Palacio Nacional de la capital mexicana.

“La DEA tiene mucho que hacer en su país, mucho”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al pedir que la agencia investigue la corrupción ligada a la delincuencia organizada en Estados Unidos, y sostuvo que México cuenta con una Fiscalía General y una Secretaría de Seguridad para investigar los hechos que ocurren en su territorio.

Esto se debe a que la mandataria de México se enteró recientemente de la apertura de canales de la DEA para recibir información acerca de miembros y socios del cartel de Sinaloa, así como de funcionarios presuntamente vinculados con esa organización criminal transnacional mexicana dedicada al narcotráfico y a otras actividades delictivas.

Sheinbaum acusa a la DEA de injerencia

Como ejemplo, Sheinbaum leyó un reportaje según el cual agentes estadounidenses observaron una transacción de hasta 100 mil pastillas adulteradas en agosto del 2024 y solo desmantelaron la red de fentanilo ocho meses después, pese a que la DEA negó haber permitido la transacción a sabiendas de que se trataba del tráfico del opioide.

Frente a este escenario, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum señaló que, del lado mexicano, las fuerzas de seguridad han desmantelado laboratorios de metanfetaminas e incautado pastillas de fentanilo en operativos en los que soldados, guardias nacionales y agentes de seguridad arriesgan la vida por el bien de la nación.

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Asimismo, la mandataria cuestionó los esfuerzos del Gobierno estadounidense por combatir el narcotráfico desde su territorio y añadió que México ha enviado a 94 personas a Estados Unidos, por lo que insistió en pedir reciprocidad a Washington, pues cifró en casi 50 las solicitudes mexicanas de extradición que siguen sin respuesta.

Por su parte, el jefe de la DEA, Terry Cole, difundió en redes sociales las cuatro vías para enviar información anónima y confidencial sobre el cartel de Sinaloa: WhatsApp, Signal, Threema y correo electrónico, debido a que el grupo fue designado como una organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

¿Qué está haciendo EE. UU?

El jefe de la DEA, Terry Cole, solicitó datos sobre integrantes y colaboradores del grupo, funcionarios que presuntamente le brindan apoyo material y redes que lavan dinero para financiar sus actividades, y adelantó que daría a conocer los canales para recibir información sobre el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), otra organización criminal.

Dadas las circunstancias, el Gobierno de los Estados Unidos mantiene al CJNG y al cartel de Sinaloa como prioridades máximas en su estrategia contra el tráfico de fentanilo y drogas sintéticas, tras designarlos en febrero del 2025 como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y terroristas globales especialmente designados (SDGT).