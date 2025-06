Encuentran cuerpos de las hermanas Decker tras visita con su padre en Washington

Las tres niñas reportadas como desaparecidas desde el viernes 30 de mayo, tras haber salido con su padre en una visita parental programada, fueron halladas muertas en el estado de Washington (EE. UU.), informaron este martes 3 de junio las autoridades, que buscan al hombre como sospechoso de secuestro y asesinato.

Los cuerpos de Paityn Decker, de 9 años; Evelyn Decker, de 8; y Olivia Decker, de 5, fueron hallados la tarde del lunes 2 de junio cerca del campamento Rock Island, en el condado de Chelan, en la frontera de Washington con Canadá, según informó el Departamento de Policía de Wenatchee.

Las niñas fueron vistas por última vez cuando su padre, Travis Decker, las recogió la tarde del pasado viernes para pasar unas horas con ellas.

La madre de las pequeñas reportó a la Policía que el hombre no había regresado a las menores a la hora correspondiente, lo que originó una búsqueda que culminó este lunes, cuando fueron halladas cerca del vehículo de Decker.

La Policía busca ahora al hombre, sospechoso de tres cargos de secuestro y tres acusaciones de asesinato.

Decker, de 32 años y veterano del Ejército de Estados Unidos, no tenía una residencia fija y dormía en su vehículo.

El capitán del Departamento de Policía de Wenatchee, Brian Chance, explicó a la prensa que el área donde fueron encontradas las niñas “es una zona remota y todo apunta a que el padre estuvo involucrado” en la muerte de las pequeñas.

Chance advirtió que la experiencia militar de Decker podría ayudarle a evadir su captura y lo hace peligroso.

Las autoridades no han revelado las causas del fallecimiento de las menores.

#BREAKINGNEWS: Three young sisters in Washington who had not been seen since they left home for a scheduled visitation with their father have been found dead, according to the Wenatchee Police Department.



Officials continue to search for their father, Travis Decker, who is… pic.twitter.com/AEzjSZDN3t