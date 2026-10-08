“Es fake news” la respuesta de Trump tras la polémica al decir que Irán podía “destruir” Los Ángeles

Donald Trump respondió este 8 de octubre a la polémica que se generó tras sus declaraciones sobre la posibilidad de que Irán "pudiera destruir Los Ángeles" y aseveró que se trata de noticias falsas (fake news).

El mandatario dijo en su red Truth Social que, en realidad, lo que quería decir era que se refería al aumento del precio de la gasolina y que este es un "precio a pagar" para evitar que Irán tenga armas nucleares.

"Las noticias falsas y artificiales andan diciendo por ahí que estoy invitando al enemigo a bombardear San Diego y Los Ángeles cuando, en realidad, de lo que hablaba era de que un aumento temporal en el precio de la gasolina es un precio bajo a pagar para evitar que Irán tenga un arma nuclear", dijo Trump.

Todo ocurrió durante un mitin en el estado de Nebraska el pasado 5 de octubre, cuando Trump provocó críticas y rechazo al decir:

"Podrían destruir una ciudad. Que destruyan Los Ángeles, que destruyan San Diego. Este es un precio muy pequeño a pagar, y todo habrá terminado muy pronto".

Las declaraciones de Trump generaron diversas reacciones, inclusive del gobernador de California, Gavin Newsom; la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass; y también del candidato republicano de San Diego, Jim Desmond.

"Discrepo rotundamente de los comentarios del presidente Trump. Estados Unidos debe plantar cara a Irán y defender nuestros intereses, pero la responsabilidad primordial de nuestro Comandante en Jefe es proteger al pueblo estadounidense y a nuestra nación", dijo Desmond en X.

NEW: President Trump SMACKS DOWN the Fake News after they tried FALSELY claiming he invited Iran to bomb San Diego and Los Angeles, California. “What I was talking about was that a temporary increase in the price of Gasoline is a small price to pay for Iran not having a Nuclear… pic.twitter.com/804uMtHnSZ — RedWave Press (@RedWavePress) October 8, 2026

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