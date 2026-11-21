El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos investiga una aparente intrusión informática en su Centro Nacional de Información Criminal (NCIC, por sus siglas en inglés), según CNN.

El incidente, detectado en los últimos días, sería el segundo de este tipo que afecta a la agencia en los últimos meses, según dos personas familiarizadas con la investigación citadas por CNN. La cadena no precisó cómo se habría producido el acceso ni qué información pudo quedar comprometida.

Según Fox News, las agencias policiales de Estados Unidos utilizan esa base de datos para verificar antecedentes y compartir información sobre órdenes de arresto y personas buscadas.

En septiembre, el FBI investigó un presunto robo de datos confidenciales de empleados y aspirantes a trabajar en la agencia, luego de que el grupo de ciberdelincuentes ShinyHunters afirmara haber vulnerado el portal de empleo del FBI.

“El FBI tiene conocimiento de un grupo de ciberdelincuencia que afirma haber vulnerado el portal FBIJobs.gov y haber afectado presuntamente la información de identificación personal (PII, por sus siglas en inglés) de los empleados del FBI”, indicó entonces la agencia en una respuesta a EFE.

La noticia sobre la investigación se conoció una semana después de que colapsara el sistema de control del tráfico aéreo de Estados Unidos. La interrupción afectó a más de 18,000 vuelos y provocó miles de cancelaciones en el país. Según la BBC, las autoridades indicaron que el incidente no se atribuyó a un ciberataque.

BREAKING: President Trump responds to reports that hackers breached the FBI’s National Crime Information Center, saying “it's not good.” Stream FOX News live on FOX One for the latest coverage: https://t.co/BRPkIA2cmh | @SatAmericaFNC @kayleighmcenany @foxone https://t.co/LtBl4lJCuO — Fox News (@FoxNews) November 21, 2026

Tras el colapso, se registraron fallas en sistemas de entidades del Estado y de empresas. Entre las compañías afectadas en las últimas semanas figuran Microsoft y Apple.

La administración del presidente Donald Trump ha minimizado estas fallas y ha negado que exista un ataque sistémico por parte de agentes externos. Según CNN, la administración intenta calmar la preocupación pública por la seguridad nacional tras una serie de fallas que afectaron a bancos, a la Agencia de Seguridad Nacional y al sistema de control del tráfico aéreo de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

En medio de la crisis, la Casa Blanca relevó el jueves al director nacional de ciberseguridad, Sean Cairncross, y lo sustituyó de forma interina por Kirsten Davies, hasta entonces directora de información del Pentágono.

“Diré que no es algo bueno; no me gusta”, declaró Trump en una entrevista telefónica con Fox News al ser consultado por la intrusión.

“Tal vez aprendamos cosas que de otro modo nunca habríamos sabido porque, ya saben, estaba el engaño de Rusia”, agregó el republicano.

Los informes publicados el 20 de noviembre no precisaban el alcance del posible acceso ni identificaban a los responsables. Según Infobae, seguía sin establecerse si los intrusos extrajeron o modificaron información o si se limitaron a acceder al sistema. Los detalles operativos permanecen bajo reserva.