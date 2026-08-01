American Airlines cambia su política de reembolsos: lo que debe saber antes de cancelar un vuelo

La aerolínea American Airlines modificó su política de cancelaciones y reembolsos y, desde el 29 de julio, restringió el reintegro total dentro de las 24 horas posteriores a la compra.

La devolución automática únicamente aplica si el vuelo sale con al menos siete días de anticipación, según informó la compañía a CBS News.

El cambio obedece a los lineamientos del Departamento de Transporte de Estados Unidos para boletos comprados con al menos siete días de anticipación. En ese caso, las aerolíneas deben permitir cancelar y recibir un reembolso completo, sin penalización, durante las primeras 24 horas, o bien mantener la tarifa en reserva al precio indicado sin pagarla dentro del mismo período.

Anteriormente, la aerolínea aceptaba devoluciones dentro de las 24 horas para pasajes comprados para vuelos con salida al menos dos días después.

Ahora, quienes reservan su vuelo con menor anticipación pueden quedarse sin una devolución automática, aun si cancelan dentro del primer día después de la compra.

La empresa afirmó a CBS News que también ofrece la opción de mantener una reserva durante 24 horas sin cargo. Aseguró que permite el reembolso total si el boleto se compra dentro de ese plazo y el vuelo está programado con al menos siete días de anticipación.

El ajuste podría afectar a quienes viajan por urgencias, trabajo o decisiones de último momento y compran boletos con pocos días, o incluso horas, de anticipación.

Una cancelación rápida ya no garantiza la devolución del dinero.

American Airlines se suma a la política adoptada por JetBlue, Southwest Airlines y United Airlines. Por su parte, Delta Air Lines mantiene una norma menos restrictiva, al aceptar reembolsos por cancelaciones dentro de las 24 horas sin exigir que el vuelo esté programado para salir con una semana de antelación.

De ahora en adelante, el pasaje deberá cumplir dos condiciones: respetar el plazo de 24 horas desde la compra y que el vuelo haya sido reservado con al menos siete días de anticipación. Si el vuelo está programado para despegar dentro de los siete días posteriores a la compra, puede quedar fuera del reintegro total, aunque el pasajero cancele dentro del plazo establecido.

En cambio, si el boleto se compra con al menos una semana de anticipación, la cancelación dentro del primer día da derecho al reembolso completo. En ambos casos, la ventana de 24 horas se mantiene como el plazo decisivo para actuar, pero el acceso a la devolución queda condicionado por la fecha del viaje.